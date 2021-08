A delta variáns a gyerekekre is sokkal veszélyesebb

Megdőlt a rekord Közben Floridában a járvány tavalyi kezdete óta nem kezeltek annyi koronavírusos beteget kórházban, mint most. A déli államban a hétvégén megdőlt a napi fertőzési rekord is.

Amerika-szerte egyre több gyerek kerül kórházba a vírus sokkal fertőzőbb delta variánsa miatt. Ez a többségnél súlyos tüneteket, komoly légzési nehézségeket is okoz - számolt be az RTL Híradó. Egy texasi szakorvos Twitter-üzenetek sorozatában foglalkozott a kérdéssel; azt írta, attól tart, hamarosan már nem lesz szabad ágyuk, mivel a delta variáns nemcsak fertőzőbb, hanem sokkal veszélyesebb is a gyerekekre.

"Visszatértünk ahhoz, hogy elnyom minket a COVID, és gyerekorvosként ez a hullám rosszabbnak tűnik. Most sokkal fiatalabbaknál alakul ki tüdőgyulladás, míg korábban főleg a tinédzsereknél tapasztaltuk ezt. Most már az újszülötteknél és az óvodásoknál is" - áll a szakorvos egyik Twitter-üzenetében.

Egyre több kicsit betegít meg a delta variáns. A kép illusztráció. Forrás: Getty Images

A helyzet tovább romolhat

Az eseményekkel kapcsolatban Anthony Fauci, az Egyesült Államok vezető virológusa is megszólalt. "Sok szenvedésre számítok: az esetszám nő, ezért is hangsúlyozzuk újra és újra, hogy az oltás a megoldás" - mondta a szakember, aki szerint bár a helyzet tovább romlik majd, a korábbihoz hasonló lezárások nem várhatók.

Egy, a hétvégén közölt tanulmány ugyanakkor megerősítette, hogy az oltás nem a fertőzéstől, hanem a súlyos szövődményektől véd. A massachusettsi Provincetownban július közepén vizsgált csaknem 470 koronavírusos fertőzött háromnegyede úgy kapta el a kórt, hogy már be volt oltva kétszer, viszont közülük csak négyen kerültek kórházba és senki sem halt meg.

