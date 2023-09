Nem akart orvoshoz menni, később ájultan esett össze

A férfinél hajnalban jelentkezett először a fájdalom. Ekkor még nem akart orvoshoz menni, néhány órával később azonban hirtelen összeesett és rángatózni kezdett – számolt be az esetről az Országos Mentőszolgálat a Facebookon. Családja azonnal tárcsázta a segélyhívót, a mentésirányító pedig több egységet is a helyszínre riasztott, valamint arra kérte a hozzátartozókat, hogy útmutatásait követve vizsgálják meg a beteget. Mint kiderült, ekkor már nem lélegzett.

A mentősök perceken belül megérkeztek, addigra viszont a férfi légzése és keringése is összeomlott. Az életmentők ezért rögtön emelt szintű újraélesztésbe kezdtek. Sokáig küzdöttek a betegért, akinek többször is visszatért a keringése, majd ismételten összeomlott. Végül mégis sikerre vezetett az újraélesztés, de kritikus állapotban szállították kórházba.

Mikor kell azonnal segítséget kérni?

Mint azt megírtuk, idén májusban már egy másik hasonló esethez is riasztották a mentőket. Akkor egy 70 év körüli nő annak ellenére sem fordult orvoshoz, hogy már több mint egy napja fájt a mellkasa. Fontos, hogy amennyiben nem szűnő mellkasi fájdalmat tapasztalunk, amely esetleg alacsonyabb vérnyomással, rossz közérzettel is társul, akkor mindenképpen gondoljunk az infarktus lehetőségére, és hívjunk mentőt. A szívrohammal összefüggő mellkasi fájdalmat kísérheti légszomj, verejtékezés is. „Bármilyen fájdalom is legyen, azt tudnunk kell, hogy az nem rendjén való. Ha heves, ha rossz közérzettel jár, ha a bal kar is zsibbad, akkor az egyértelmű jel” – hívta fel a figyelmet dr. Csanádi Zoltán kardiológus.