Merkely: 99 százalék, hogy lesz második hullám

A járvány alakulásáról és az azzal kapcsolatos intézkedésekről is beszélt Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora az ATV műsorában. Szerinte a járvány második hulláma itthon is jóformán elkerülhetetlen, viszont még egyszer nem lehet úgy lezárni az országot, mint az első hullám időszakában.

Mikor érkezhet a második hullám?

Akkor beszélhetünk fertőzési hullámról, ha a vírus reprodukciós rátája tartósan nagyobb 1-nél, vagyis ha egy megfertőzött legalább 1 vagy annál több új beteget generál. A rektor szerint Magyarországon a vírus elterjedésének korai szakaszában bevezették a korlátozó intézkedéseket, amikor nagyon kevés fertőzött volt. A betegek száma a külföldi munkavállalók hazatérésével emelkedett némileg, összességében azonban alacsony maradt.

A lakosság fegyelmezettségén is múlik, mikor érkezik a második hullám. Fotó: Getty Images

A 14 év fölötti magánháztartásokban élők közül 56000 fertőzött volt a négy orvosi egyetem és a KSH reprezentatív mérése szerint - a mérés befejeződésekor az igazolt fertőzöttek száma 2800 volt. Ami a halálozási mutatókat illeti, a 65 év fölöttiek körében 1-2 százalékos volt a halálozási mutató, 65 alatt viszont bőven 1 százalék alatt volt a becsült megbetegedések számához képest - magyarázta Merkely Béla. Hozzátette: ha nem vezetik be időben a korlátozásokat, sokkal súlyosabb lett volna a járvány Magyarországon is.

Szerinte a második hullám időpontját több tényező is befolyásolja. Ha lehűl a levegő és egyre többen kerülnek zárt térbe, úgy a vírus is gyorsabban kezd terjedni közöttük. A hőmérséklet és afertőzésközötti összefüggést mutatja a húsüzemekben tapasztalható fertőzéshullám is, ahol egyetlen szuperfertőző is tömeges fertőzést idézhet elő. Ami a szuperfertőzőket illeti: Merkely Béla elmondta, hogy nagyjából minden 10 fertőző között 1 szuperfertőző van, aki átlagosan 20 további embert fertőz meg. Hozzátette: az újonnan megfertőzöttek 80 százalékáért szuperfertőzők felelnek.

A rektor szerint szinte biztos, hogy lesz itthon is második hulláma a betegségnek, hogy ez milyen mértékű lesz, azt viszont a kormányzati intézkedések mellett az is befolyásolja, hogy a lakosság mennyire tartja be az előírásokat. Valószínűleg nem lehet ismét úgy lezárni az országot, mint az első hullám idején, ezért még fontosabb lesz a maszkhasználat, a fertőtlenítés és a távolságtartás.

