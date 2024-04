„Mentősnek nem tanulni kell, hanem születni” – életmentőnek készül a 15 éves fiú

“Kedves Országos Mentőszolgálat! Köszönjük, amit értünk tesztek! Hihetetlen, hogy milyen hősök vagytok! És én is tudom, hogy ez nem munka, hanem hivatás” – kezdte a mentőknek írt levelét egy 15 éves fiú.

A fiatalokra is inspirálóan hatnak a mentők. A kép illusztráció, forrása: Országos Mentőszolgálat / Facebook

„Hihetetlen az a tudás, amit ők birtokolnak”

A fiatal úgy fogalmazott, hogy az átlagemberek fel sem tudják dolgozni azt a rengeteg kis kapcsolódást, amely egy élethez kell. A fiú ezért is tartja hihetetlennek azt a tudásmennyiséget, amelyet a mentők birtokolnak.

„Több mint egy órán keresztül küzdöttek családtagunk életéért” – áll egy korábbi köszönőlevélben.

„Életeket akarok menteni, mint ők!”

A tinédzser üzenetéből az is kiderült, hogy ő is erre a pályára kell, mert az a vágya, hogy ő is életeket mentsen, akárcsak példaképei.

Mikor meglátok egy mentőt az úton, mindig csak ámulok és bámulok. Tisztelem őket, mert ők nem átlagos emberek, ezt mindenki tudja. De mentősnek nem tanulni kell, hanem születni” – olvasható a levélben.