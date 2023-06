Menstruációs támogatást ad a nőknek ez a kerület

Ahogy már a HáziPatika.com-on is olvashattad, Terézváros havonta egy extra, fizetett, úgynevezett menstruációs szabadnapot biztosít cégei azon női munkavállalóinak, akik a fájdalmas menstruáció (dysmenorrhoea) néven ismert tünetegyüttesben szenvednek. A budapesti kerületben azonban most újabb jó hírt jelentettek be: mostantól a menstruációs szegénység által érintett nőknek is próbálnak segíteni.

Menstruációs támogatást ad a nőknek Terézváros. Fotó: Getty Images

Intim csomag a rászorulóknak

„A most elfogadott intim csomag támogatással továbblépünk, azaz anyagilag is támogatjuk azokat a nőket, akik nem tudják beszerezni a higiéniai termékeket” – osztotta meg a hírt Facebook-oldalán Soproni Tamás, Terézváros polgármestere. Mint írta, a nők kénytelenek havonta több ezer forintot áldozni jövedelmükből a betétek, tamponok és egyéb intim termékek megvásárlására, sokaknak azonban nem futja minderre. Ebben próbál most támogatást nyújtani az érintetteknek a kerület.

Nagy segítség a 13 és 52 év közötti nőknek

A polgármestere tájékoztatása szerint a támogatást a 13 és 52 év közötti terézvárosi nők vehetik igénybe, rászorultsági alapon akár egy teljes évig is. Véleménye szerint ezzel és a menstruációs pótszabadság több száz nőnek segítenek abban, hogy kicsit könnyebben átvészeljék a nehéz napokat. Az új támogatás igénylésének részleteiről hamarosan elérhető lesz egy tájékoztató Terézváros honlapján.

Az önkormányzat arról is gondoskodik, hogy az igénylés folyamata és a csomag átvétele is diszkrét módon történjen, azaz a rászorulók merjenek hozzánk fordulni, és élni a támogatással” – fogalmazott.

Mint arra a Telex témához kapcsolódó cikke is rámutatott, a menstruációs szegénység hazai felszámolása nem lesz egyszerű. Ugyanis míg már több országban csökkentették vagy akár teljesen el is törölték a menstruációs termékek forgalmi adóját, addig Magyarországon az egyébként is rekordmagas, 27 százalékos áfát a nők alapvető intim termékei után is ki kell fizetni.

