PMS vagy dysmenorrhoea: ezek a különbségek

A női ciklus során nemcsak a női nemi szervek és a hormonszintek vannak folyamatos változásban, hanem szinte az egész test. Némely tüneteket kifejezetten pozitívan élünk meg, például, hogy a tüszőrepedés előtt fényesebb a hajunk, szebben ragyog a bőrünk. De többségében inkább kellemetlenségeket tapasztalunk, amelyek közül az egyik leggyakoribb panasz a hasi görcs. Szinte nincs olyan nő, akinek élete során legalább egyszer ne fájna a hasa a menstruáció miatt. A szerencsésebbeknél csak néhány óráig tartó, enyhe görcsök jelentkeznek, rosszabb esetben viszont az intenzív és elhúzódó fájdalom a mindennapi teendőiket is akadályozza. A kínzó panaszok hátterében gyakran dysmenorrhoea áll, de sokszor egyéb panaszok együtt, a premenstruációs szindróma, vagyis PMS, esetleg cikluszavar tehet róluk. Bár vannak közös jellemzőik, a két rendellenesség több részletében különbözik, és ha ezeket megismerjük, könnyedén felismerhetjük, melyikkel állunk szemben.

A menstruációs fájdalmak hátterében többféle probléma is meghúzódhat. Fotó: Getty Images

Mikor jelentkeznek a tünetek?

Dysmenorrhoea, vagyis fájdalmas havivérzés esetén a ciklus első napjáig, tehát a menstruáció kezdetéig tünetmentesek a nők, a vérzés első egy-két napján azonban különböző erősségű alhasi fájdalmat tapasztalnak. Ezzel szemben a PMS-sel összefüggésben jelentkező hasi görcs a menstruációt megelőző 5-10 napban érezhető, majd a vérzés kezdetével csökken és megszűnik.

Ezenkívül azt is megfigyelték, hogy az elsődleges dysmenorrhoea (amikor nem valamilyen szervi ok, betegség áll a háttérben) inkább fiatalkorban jellemző, az évek múlásával fokozatosan enyhülnek a panaszok, az első szülést követően pedig általában el is búcsúzhatunk tőlük. A premenstruációs szindróma azonban a kor előrehaladtával gyakran erősödik.

Mik lehetnek a kiváltó okok?

Az elsődleges dysmenorrhoea felelősei a prosztaglandin nevű, hormonhatással bíró vegyületek. Ezek olyan telítetlen zsírsavak, amelyeket bizonyos ingerek hatására a test minden szövete termel, és sokféle szinten részt vesznek az emberi szervezet szabályozásában. A női ciklus és a nemi szervek szempontjából szerepük van a sárgatest visszafejlődésében, a méh összehúzódásában és a méhszáj kitágulásában is. Az első menstruációt követő években jellemzően több termelődik belőlük, ami fokozottabb méhösszehúzódásokkal és ehhez kapcsolódóan erősebb fájdalommal jár. Másodlagos dysmenorrhoea esetén a fájdalmas havivérzést szervi eltérés, betegség okozza. Ez lehet például endometriózis, kismedencei gyulladás vagy mióma.

PMS esetén pedig alapvetően a prolaktin nevű hormon okolható a kellemetlenségekért. Normális esetben ez a hormon csak nagyon alacsony mennyiségben van jelen a szervezetünkben, de ha felborul a hormonegyensúlyunk, gyakran megemelkedik a szintje. Emiatt pedig megbomlik a két petefészekhormon, a tüszőhormon (ösztrogén) és a sárgatesthormon (progeszteron) egyensúlya, előbbi kerül túlsúlyba, ami miatt tapasztaljuk a PMS tüneteit. Mitől borulhat fel a hormonegyensúly? Okozhatják különböző betegségek (pl. PCOS), gyógyszerek, de a tartós stressz, egyoldalú táplálkozás és az extrém fizikai igénybevétel is.

A hasi görcsön kívül milyen más panaszok kísérhetik?

Amellett, hogy görcsöl a hasunk, dysmenorrhoea esetén fájhat a derekunk, hátunk, csípőnk, végbéltájékunk, ezenkívül súlyosabb esetben láz, általános gyengeség, hányás, hasmenés is társulhat hozzá. PMS-nél pedig még szerteágazóbbak lehetnek a panaszaink, a premenstruációs szindróma ugyanis közel 150 különböző tünetet foglal magában. Ezek lehetnek fizikai tünetek (fájdalom, súlygyarapodás, emlőfeszülés, bőrproblémák), pszichés panaszok (ingerlékenység, szorongás, türelmetlenség, búskomorság, túlérzékenység), illetve egyéb változások (alvászavar, csökkent koncentrációképesség, motiválatlanság, étvágy növekedése).

Hogyan kezelhetőek?

Másodlagos dysmenorrhoeánál mindig a kiváltó okot kell megkeresni és kezelni, amivel együtt elmúlik a fájdalom is. Elsődleges dysmenorrhoeánál próbálkozhatunk házi módszerekkel csillapítani a görcsöket (meleg borogatással például), és segíthetnek a vény nélküli görcsoldó tabletták is. Amennyiben viszont a menstruációs fájdalom olyan intenzív, hogy gátolja a hétköznapi tevékenységeinket, érdemes orvoshoz fordulni. Ilyenkor általában orális fogamzásgátlót írnak fel, mert az azokban lévő hormonok megakadályozzák az ovulációt, és csökkentik a méhnyálkahártya vastagságát, így az kevesebb prosztaglandint tud termelni.

Ha PMS-sel állunk szemben, először célszerű vérvétellel kiszűrni, hogy hormonzavar húzódik-e meg a hátterében. Amennyiben ez beigazolódik, azt kell kezelni, hogy megszűnjenek vagy legalább csökkenjenek a tünetek. Sokat segíthetnek bizonyos életmódbeli változtatások is (például több alvás, egészséges, vitamindús étrend bevezetése), és érdemes kipróbálni az Aviva-tornát. De a természet is remek segítséget nyújt a PMS tüneteire: a barátcserje például olyan gyógynövény, amelynek a terméséből kinyerhető hatóanyag pozitívan hat a női hormonrendszerre.

