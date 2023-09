Megdöbbentő, hányan riasztják viccből a tűzoltókat

„Ismeritek a telefonbetyárkodás kifejezést, ugye? Mindannyian voltunk gyerekek. Mindannyian gondoltuk, hogy ez vicces. És felnőttként mindannyian tudjuk, hogy egyáltalán nem az. Pláne akkor nem, ha a segélyhívó számot tárcsázva viccelődik valaki” – írja keddi Facebook-posztjában a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Hozzáteszik, idén eddig 319 esetben riasztották a tűzoltókat olyan helyszínre, ahol semmilyen baj nem történt.

A katasztrófavédelem szerint ez „nem vicc, nem móka, nem poén”, méghozzá azért nem, mert komoly kockázatot hordoz magában. Komoly tűzoltói erőt vonhat el onnan, ahol arra tényleg szükség lenne, ezáltal akár emberéleteket is veszélybe sodorhat.

Anyádat hívd, ne a 112-t! –emlékezetes kisfilmmel hívta fel a figyelmet a felesleges segélyhívások veszélyeire a rendőrség, a mentőszolgálat és a katasztrófavédelem néhány évvel ezelőtt.

A bejegyzésben egy közelmúltbeli esetet is felelevenítenek. Szeptember elsején a késő esti órákban érkezett be hívás a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányító ügyeletére. A bejelentő Nagygörbőn látott saját elmondása szerint hatalmas tüzet. Amikor azonban a zalaszentgróti önkormányzati tűzoltók kiértek a helyszínre, hiába járták végig a település és a közeli külterületi részeket is, tűznek nem találták semmiféle nyomát. Mint kiderült, valaki szándékosan megtévesztő jelzést adott le.