Koronavírus: veszélyesebb mutációk is terjednek itthon

Szerző: HáziPatika Létrehozva: 2020. november 4. 11:25 Módosítva: 2020. november 4. 16:19

Több európai országban és az Egyesült Államokban is már a koronavírus új változata fertőz. Jankovics István, a CMC Déli Klinika virológusa szerint itthon is több mint száz mutációját megtalálták a koronavírusnak, amelyek között vannak veszélyesebbek is.

"Ez a vírus alapvetően nagyon változékony" - fogalmazott az InfoRádiónak Jankovics István, aki hangsúlyozta: már több tízezer mutációját azonosították a koronavírusnak, Magyarországon is több mint százat találtak. "Ezek között vannak olyanok, hasonlóan az Amerikában megtaláltakhoz, amelyek kicsit súlyosabb megbetegedést okoznak, de teljes a paletta, nálunk is szinte mindegyik változat megtalálható" - tette hozzá a szakember. Jankovics úgy véli, az utazásokkal a világ bármely részéről gyorsan eljuthatnak hozzánk a mutálódott kórokozók. Magyarországon is több mint száz mutációját találták meg a koronavírusnak. Fotó: Getty Images A vakcinafejlesztést egyelőre nem befolyásolják

Jankovics István arról is beszélt, hogy bár a jelenleg létező koronavírus-mutációk genetikailag eltérnek, úgy tűnik, az immunológiai tulajdonságaik azonosak, ami egyszerűbbé teszi a vakcinafejlesztést. "Úgy vélem, a vakcinák hatásosságát a mostani mutációk még nem fogják befolyásolni, de elképzelhető természetesen, hogy olyan helyzetbe fogunk kerülni, mint az influenzavírus esetében, hogy majd lesznek COVID-A, -B és -C törzsek, és bizony majd mindegyikre külön kell a megfelelő oltóanyagot előállítani. De jelenleg még nem tartunk itt" - így a virológus.

Mivel változó, hogy a mutáció hogyan befolyásolja a vírusok működését - bizonyos esetekben például virulensebb, könnyebben szaporodó kórokozókat eredményezhet -, intenzív kutatómunka zajlik annak meghatározására, hogy milyen mutációk jelenthetnek még nagyobb veszélyt. Ezeket a dolgokat vigyük magunkkal a kórházba, ha koronavírusosak vagyunk - a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) praktikus listát állított össze, az nlc.hu oldalán megnézheti.