Koronavírus: a magyar szakember ekkorra várja az oltást

A koronavírus-járvány kirobbanása óta rengetegen dolgoznak a védőoltás kifejlesztésén, és legalább ennyien találgatják azt, hogy mikor fog megjelenni az első vakcina. "Akkor óvatlanul azt mondtam, hogy november környékén várható. Azt kell, hogy mondjam, hogy olyan nagyon-nagyon sokat nem tévedtem" - nyiltakozta az Origónak Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora.

Először a fertőzötteket ellátó egészségügyi dolgozókat és az időseket kellene beoltani. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Ekkor indulhat a tömeges oltás

A szakember véleménye szerint az első koronavírus-vakcinák bevizsgálása és a klinikai tesztek szinte biztosan befejeződnek novemberben, így decemberben már meg is indulhat az immunizálás Európában. Ehhez persze több százmillió vakcinára lesz szükség. Kitért arra is, hogy elsőként a fertőzötteket ellátó egészségügyi dolgozókat, valamint az idős krónikus betegeket kellene beoltani. Ezt követően pedig folyamatosan megkaphatnák a vakcinát a kevésbé veszélyeztetett, fiatalabb generációk is.

Mi a helyzet a remdesivirrel?

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, a napokban hazamehetett az első, magyar gyártású remdesivirrel kezelt beteg a Semmelweis Egyetemről. A tájékoztatás szerint a páciens állapota jelentősen javult a szertől. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azonban korábban úgy nyilatkozott, hogy a remdesivir csak mérsékelten hatékony az új típusú koronavírus ellen. Erre Merkely azt reagálta, hogy körülbelül három héttel ezelőtt megjelent az egyértelmű bizonyíték arról, hogy a remdesivir előírás szerinti, 5-10 napig tartó alkalmazása gyorsítja a felépülést, illetve mérsékli a halálozás kockázatát.

Ez egy randomizált, szabályszerű, a dolgok leglényegesebb kérdésére bizonyító erővel bíró, tudományos vizsgálat. Enélkül nem állíthatnánk, hogy ez a szer hatékony - mondta a szakember. A vírusellenes szer működési mechanizmusával kapcsolatban kifejtette, hogy amikor a koronavírusvírus örökítőanyagának szaporodása megindul az emberi sejten belül, a szer tévútra vezeti azt, elrontja a másolási folyamatot, ezzel pedig mérsékelhető a vírus mennyisége a szervezetben.

