Koronavírus: veszélyben a dohányosok

Nemcsak a krónikus betegségben - például cukorbetegségben vagy magas vérnyomásban - szenvedők számára jelent nagyobb kockázatot a koronavírus, de a dohányosokat és e-cigarettát szívókat is jobban veszélyezteti - derült ki egy friss tanulmányból. Hogy miért, azt pontosan még nem tudni, nagy valószínűséggel azonban az ACE2 nevű fehérjének lehet benne szerepe, amelynek segítségével a koronavírus megfertőzheti a sejteket. Úgy tűnik ugyanis, hogy a füstölgők szervezetében is sokkal nagyobb arányban található meg ez a tüdősejtek felszínén található fehérje.

A koronavírust segíti a cigarettafüst

A Rochesteri Egyetem Orvosi Központjának kutatócsoportja az elmúlt hónapokban már több tanulmányt is közzétett az ACE2 szerepéről, amely egyfajta kapuként szolgál a koronavírus számára a sejtbe jutáshoz. A csoportot vezető Dr. Irfan Rahman azt figyelte meg, hogy egyre fiatalabb korosztályból kerülnek ki a legnagyobb terjesztők, ráadásul azok a fiatal felnőttek és tinédzserek, akiknek a szervezetében még magasabb az ACE2 aránya, sebezhetőbbek a vírussal szemben.

A dohányzók és e-cigarettát szívók a koronavírussal szemben is sebezhetőbbek. Fotó: Getty Images

Egy friss kutatásban arra voltak kíváncsiak, hogy a fiataloknál - akik az eddigi tapasztalatok szerint kevésbé voltak fogékonyak a vírusra és a tüneteik is enyhébbek voltak - nőhetett-e az ACE2 aránya dohányzás és e-cigarettázás hatására. Eredményeik szerint a dohányzás az öregedés folyamatait felerősítve 20 olyan gént változtat meg, amelyeknek a tüdősejtek működésében van szerepük és az ACE2 receptorok számának emelkedését okozzák. Állatkísérletekkel a nikotin tüdőszövetre gyakorolt, hosszú távú hatását is megvizsgálták és több olyan, az ACE2-vel közvetlen kapcsolatban álló receptort is felfedeztek, amelyek szintén jelentős szerepet játszanak a tüdő gyulladásos reakciójának szabályozásában.

A dohányzás okozta magasabb kockázatot egy júniusban publikált tanulmány is megerősítette. Az ott megjelent elemzés szerint a kínai Wuhan tartományban - ahonnan a járvány terjedni kezdett - súlyosabbnak bizonyult a koronavírus-fertőzés azoknál az embereknél, akik dohányoztak, szervezetükben pedig nagyobb arányban lehetett kimutatni ACE2 receptorokat.