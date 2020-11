Koronavírus: újabb csodaszereket ígérnek a csalók

Az új típusú koronavírus megjelenése óta világszerte keresik a megoldásokat a kór kezelésére, illetve megelőzésére. De sajnos legalább ekkora munka folyik a csalók között is, hiszen már Magyarországon is egyre többen kínálnak COVID-19 elleni "csodaszereket" az interneten. Ilyen azonban nem létezik, ezért Galgóczi Ágnes mindenktől azt kéri, ne dőljön be a csalóknak.

Bölcsődei és óvodai dolgozókat teszteltek Heves megyében szerdán. Fotó: MTI/Komka Péter

Fontos a védekezés

A szakember felszólította a lakosságot arra is, hogy a védelmi intézkedéseket továbbra is tartsuk be. Ez kell ugyanis ahhoz, hogy a koronavírus-járványt lassítsuk, és az egészségügyi ellátás működését fenntartsuk. A magyar véradók napja alkalmából megemlítette, a véradók fontos szerepet játszanak abban, hogy Magyarországon a járvány idején is elegendő vértartalék álljon a betegek rendelkezésére.

Már 77 üzletet zártak be

A tájékoztatón az is elhangzott, hogy a koronavírus terjedésének megfékezését célzó, szigorú intézkedések bevezetése óta már 77 üzletet kellett bezáratnia a rendőrségnek, mert az ott dolgozók nem tartották vagy tartatták be a maszkviselési szabályokat. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese beszélt.

