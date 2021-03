Koronavírus: új ajánlás az iskoláknak

Újabb ponttal bővítette a koronavírus-járvány elleni védekezés lépéseit taglaló listáját az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC): mostantól a szellőztetés is szerepel a járvány terjedését megakadályozó tevékenységek között. Ahogy arról a CNN is beszámolt, a központ kifejezetten az iskolák és más, gyerekekkel foglalkozó intézmények esetében hangsúlyozta a szellőztetés fontosságát. Az új ajánlás szerint minden olyan intézményben, ahol erre lehetőség van, érdemes a lehető leghosszabb ideig nyitva tartani az ablakokat és az ajtókat, ez segíti a szabad légáramlást, így a potenciálisan fertőző vírusrészecskék koncentrációja alacsony maradhat a levegőben. Arra is kitérnek, hogy ha a nyitott ablakok miatt túl hideg vagy meleg lenne a termekben, azt elsősorban a termosztát segítségével próbálják orvosolni, és csak végső esetben zárják be az ablakokat.

A szellőztetés az iskolákban is különösen fontos. Fotó: Getty Images

Ügyelni kell a biztonságra

Természetesen az ajánlásnak csak akkor kell és lehet eleget tenni, ha az biztonságosan megvalósítható, azaz a gyerekek nem zuhanhatnak ki az ablakon, illetve a szélsőséges hőmérséklet miatt nem áll fenn a veszélye a megfázásnak vagy asztmás rohamnak. A központ az ablakok nyitva tartását javasolja a gyerekeket szállító közlekedési eszközökön, például az iskolabuszokon is, feltéve, hogy ez nem teremt veszélyes helyzetet. Emellett érdemes megfontolni a gyermekbiztos ventilátorok használatát is, melyek az ablak közelében rögzítve segítik a benti, elhasználódott levegő mihamarabbi cseréjét.

Elégtelen szellőzés esetén a vírusrészecskék könnyen felhalmozódhatnak az osztályterem, az étkező vagy a folyosó levegőjében, ami jelentősen megnöveli a fertőzésveszélyt. "A koronavírus-járvány nagyobb gócpontjaira egyaránt jellemző volt a maszkviselés mellőzése és a kevés szellőztetés" - nyilatkozta Joseph Allen, a Harvard T.H. Chan közegészségügyi iskola dolgozója, aki az Egészséges Épületek Program vezetője, aki szerint nemcsak a tanórákon, de az ebédlőkben, az öltözőkben és a kóruspróbákon egyaránt nagy figyelmet kellene fordítani a megfelelő szellőztetésre. A frissített ajánlásban szerepel továbbá az is, hogy a diákokat minél több szabadidős programra vigyék, legyen az kirándulás, kinti tanóra vagy a szabadban elköltött ebéd. Erre a jó idő közeledtével még nagyobb hangsúlyt érdemes fektetni.

Extra lépés a vírusok kiszűréséért

Az intézmények fenntartói számára a CDC kiemelte, mennyire fontos az iskolák szellőztető rendszerének helyes beállítása - törekedni kell arra, hogy a lehető legtöbb friss levegőt juttassák az épületen belülre, és ne csak a benti, elhasznált levegőt keringessék. Ha megoldható, érdemes fokozni a légáramoltatást a zsúfolt helyiségekben (például a menzán), így a levegő többször halad át a szűrőberendezéseken, és csökken a víruskoncentrációja.

Érdemes emellett speciális légtisztító berendezéseket is beszerezni az intézményekbe, amennyiben erre van lehetőség. A nagy hatékonyságú részecskeszűrős berendezések (például a HEPA-szűrős légtisztító eszközök) különösen a nagyobb kockázatú helyiségekben, például az iskolaorvosi szobákban lehetnek hasznosak, különösen akkor, ha felmerül afertőzésgyanúja és a beteget el kell különíteni a társaitól. A központ ugyanakkor nem győzi hangsúlyozni, hogy egyetlen szűrőberendezés sem helyettesítheti a rendszeres szellőztetést és a friss, tiszta levegőt.

