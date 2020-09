Koronavírus: így terjed éneklés közben

Koronavírus: hosszú távú együttélésre készüljünk - kattintson a részletekért!

A koronavírus-járvány első hulláma alatt nagy port kavart a hír, miszerint egy amerikai kórus próbáján az egyik tag 52 társának adta át a fertőzést. Akkor még főként a "szuperfertőzők" megjelenése miatt volt felkapva ez az eset, pedig ennél sokkal többet mutat meg: azt, hogy a közös éneklés is egy kifejezetten kockázatos tevékenység a megfertőződés szempontjából. Azóta már több országban - köztük Németországban és Hollandiában is - megtiltották a kórusok működtetését, de a magyar iskolákban is a próbák felfüggesztését javasolják a járványveszély csökkentése érdekében.

A zenészeknél is állandó kellékké válhat a maszk? Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Jobb, ha lemondunk a közös éneklésről

A napokban egy kutatócsoport is felhívta a figyelmet arra, hogy hangos éneklés közben az átlagosnál jóval több nyálcseppet juttatunk a levegőbe, mint például lélegzés vagy beszéd során. Ez azt is jelenti, hogy akaratunk ellenére komoly veszélybe sodorhatjuk a környezetünket, hiszen tünetmentes koronavírus-fertőzöttként egy közös éneklés közben betegíthetjük meg őket a legnagyobb eséllyel. A kutatók egy videóval is szemléltették elméletüket. Ehhez speciális optikát és világítást használtak, amely láthatóvá teszi az éneklés közben kiáramló nyálcseppeket, illetve azok levegőben történő szétterjedését.

A szakemberek szerint ráadásul az ilyen módon távozó folyadékcseppek - és velük együtt a koronavírus-részecskék is - igen hosszú ideig képesek a levegőben maradni. Ezeket belélegezve pedig könnyen megfertőződhetnek a közelünkben lévők. Ennek tudatában tehát idén talán az a legfelelősségteljesebb döntés, ha lemondunk a közös éneklésről - saját és mások egészségének érdekében.

Kevesen, maszkban, ölelkezés nélkül: így néz ki a koronavírus-járvány idején az Oktoberfest - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!