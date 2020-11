Koronavírus: meglepő, de így is védekezhetünk

A hatékony szellőztetés legnagyobb jelentősége az egészség megőrzésében és visszanyerésében, illetve az életminőség javításában rejlik - ismertette a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK). Az egészségi állapotunk pedig most, a koronavírus-járvány idején különösen fontos. Tájékoztatásuk szerint a helyiségek optimális páratartalma megakadályozhatja a súlyos légúti megbetegedésekért felelős penész kialakulását. Ráadásul a szellőztetés biztosítja a friss levegőt is, ami által kevésbé leszünk fáradékonyak, ki tudjuk magunkat pihenni, és nő a koncentrációképességünk is.

Az egészség megőrzésében is nagy szerepe van a szellőztetésnek.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Fontosabb, mint gondolnánk

Meddig marad meg a levegőben a koronavírus? A válaszért kattintson ide! h i r d e t é s

A fűtési szezonban kevesebbszer nyitunk ablakot, ezért a lakás levegőjében felhalmozódik a vízpára, majd lecsapódik a lehűlt falakon és ablakokon. A nedvesség penészgombák és poratkák megjelenésével, ezáltal különböző légúti megbetegedésekkel jár. Többnyire asztmát, illetve allergiát okoz. Nagyon fontosnak nevezték, hogy ebben az időszakban is naponta többször valamennyi ablakot sarkig tárjuk ki, és így intenzíven, de rövid ideig szellőztessünk, nem kell tehát megvárni, míg a falak lehűlnek. Pár perc alatt a párás, szennyezett, meleg levegő kitódul a lakásból, és helyére friss, tiszta levegő áramlik be. Ennek különösen nagy jelentősége van a koronavírus esetleges terjedésének megakadályozásában is.

Mit tehetünk még?

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a lakás levegőminősége légtisztítókkal is javítható. A légtisztítók elsősorban a por, a pollen, dohányfüst és a baktériumok szintjét csökkentik a lakótérben, egyes típusaik a vírusok - köztük a SARS-CoV-2 - és illékony vegyületek, szagok kiszűrésére is alkalmasak. Ugyanakkor ezek a készülékek penész- és atkaszennyeződés megszüntetésére nem jók.

Koronavírusban meghalt Horváth Attila világbajnoki bronzérmes diszkoszvető - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!