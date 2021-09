Koronavírus: több mint 500 új fertőzött itthon

Járványügyi szakértők szerint az idei szezonális influenza jóval több megbetegedést eredményezhet, mint a tavalyi.

A SARS-CoV-2-vírus hazai megjelenése óta így immár közel 820 ezren kapták el a fertőzést, a járvány halálos áldozatainak száma pedig 30145-re emelkedett - derül ki a koronavirus.gov.hu kormányzati tájékoztató oldal legfrissebb jelentéséből. A hivatalos becslések szerint 7960 aktív fertőzött van ma Magyarországon. A kórházi kezelésre szoruló COVID-19-betegek száma csütörtökig 411-re emelkedett, 48-an vannak lélegeztetőgépen.

Emlékeztető oltást adnak be COVID-19 ellen egy páciensnek Salgótarjánban szeptember 20-án. Fotó: MTI/Komka Péter

"Az új megbetegedéseket a delta vírusmutáns okozza, a legnagyobb veszélyben a beoltatlanok vannak, ezért kérjük őket, hogy regisztráljanak és vegyék fel az oltást mielőbb" - olvasható a kormányzati tájékoztatóban. A jelentés szerint eddig mintegy 5,87 millióan vették fel a koronavírus elleni védőoltások legalább első dózisát, 5,6 millióan pedig a kellő védettséghez szükséges teljes oltási sorozatot megkapták. Harmadik, emlékeztető oltást eddig 667 ezren vettek fel.

Oltásra továbbra is lehet regisztrálni a vakcinainfo.gov.hu oldalon, majd azt követően online időpontot foglalni az EESZT felületén. Az átoltottság növelése és a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyásának megelőzése érdekében az internetes időpontfoglalóban a határidőn túli, valamilyen oknál fogva elmaradt második oltásokra is lehet már időpontot foglalni. Tehát az is könnyen be tudja pótolni a második oltását, akinek már korábban fel kellett volna azt vennie, de elmulasztotta. Az érintettek számára az időpontfoglaló ugyanazt a vakcinát ajánlja fel, mint amellyel az első oltás is történt.

Rusvai Miklós víruskutató szerint motiválni kell a még beoltatlan embereket, hogy vegyék fel a COVID-19 elleni védőoltást. A szakember azt is elmondta, hogyan lenne érdemes ezt megtenni.