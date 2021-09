COVID-oltás: Rusvai szerint így kellene motiválni az embereket

A vakcináknak ugyanúgy szavatossági idejük van, mint a tejnek vagy a sörnek: bizonyos ideig felhasználhatók, utána pedig megsemmisítik őket - idézi az Infostart Rusvai Miklóst. Hozzátette: ugyanez a helyzet például az influenzaoltásokkal is, az előző évi fel nem használt mennyiség mindig megy a kukába. Fontos azonban megjegyezni, hogy a vakcinák hatékonysága a szavatossági időn belül nem csökken, vagyis egy lejárat előtti oltás ugyanolyan hatékony, mint amikor a gyárból kiszállították.

Nyilvánosságra kell hozni bizonyos adatokat

Rusvai Miklós szerint motiválni kell a még beoltatlan embereket, hogy vegyék fel a vakcinát. A legerélyesebb motiváció pedig az lenne, ha nyilvánosságra kerülne például, hogy az elhunytak és a lélegeztetőgépre kerülők közül hányan voltak oltva, hányan nem, és akik oltva voltak, milyen szert kaptak. "Úgy gondolom, ha a többi országhoz hasonlóan, ahol ezek az adatok teljesen nyilvánosak - például a környező országokban is, lásd Szlovákia, Szerbia, Ausztria, Szlovénia -, itthon is közölnék ezen információkat, az sokkal erőteljesebb motivációt jelentene, mint bármilyen óriásplakát. Hiszen ne felejtsük el: eddig minden országban azt mutatják a statisztikák, hogy az oltottak közül jóval kevesebben kerülnek súlyos állapotba, mint az oltatlanok közül" - így a víruskutató.

Motiválni kell a még beoltatlan embereket, hogy vegyék fel a vakcinát. Fotó: Getty Images

Már indokolt lehet a maszkviselés

Ami a járvány további alakulását illeti, Rusvai Miklós úgy véli, a pandémia nagy valószínűséggel októberben fog begyorsulni, most még a lassú, de tartós növekedés fázisában vagyunk. Ettől függetlenül a maszkviselés már a járvány jelenlegi szakaszában is indokolt lehet. "Én magam is viselem a bevásárlóhelyeken, a közintézményekben, a tömegközlekedési eszközökön. A környező országokban pedig már mindenütt sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak a maszkviselésre, mint itthon" - emlékeztetett a szakértő.

Rusvai Miklós egyébként hangsúlyozta: nemcsak a koronavírus, hanem az egyéb légzőszervi vírusfertőzések terjedése miatt is érdemes maszkot hordani. Ezért mindenkit arra biztat, "hogy olyan közösségben, ahol nem tudja, hogy a mellette álló vagy ülő oltott vagy nem oltott, hordoz-e bármilyen vírust vagy sem, ott a maszkot célszerű viselni."

