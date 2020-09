Koronavírus: tényleg hatékony lehet a D-vitamin

Szervezetünk egészséges működéséhez elengedhetetlen a megfelelő D-vitamin-szint. Bár sokáig úgy hitték, hogy csupán a csontok egészségéhez szükséges, ám egyre több kutatás támasztja alá, hogy szerepe ennél jóval sokrétűbb. Támogatja például a különböző immunfolyamatokat, véd a légúti fertőzésekkel szemben, valamint pozitív hatást gyakorol a nyiroksejtekre. Ez okokból a járvány kitörése óta vizsgálják a D-vitamin hatását a koronavírussal fertőzött betegekre. Az IflScience oldalán is közzétett, friss kutatás szerint a vitamin valóban nyújthat némi védelmet a vírus pusztító hatásai ellen.

Védhet a vitamin a fertőzéstől?

A D-vitamin-hiányt már a járvány elejétől kezdve a betegség kockázati tényezői között tartották számon a kutatók. Mivel a vitaminok olcsóak és széles körben elérhetőek, ezért sokan bíztak benne, hogy a szedésük valóban segítheti a szervezetet a vírus elleni védekezésben. Egyértelmű tudományos bizonyíték még nem igazolta ezt, egy friss kutatás azonban komoly lépés lehet afelé, hogy megértsék a D-vitamin és a koronavírus kapcsolatát.

A D-vitamin szedése védhet a vírustól a tanulmány szerint. Fotó: Getty Images

David Meltzer, a Chicagói Egyetem professzora összegyűjtötte olyan páciensek adatait, akiket teszteltek koronavírusra, illetve egy átfogó vizsgálaton is részt kellett venniük, aminek során a D-vitamin-szintjüket is megállapították. Az eredmények szerint a vitaminhiánnyal küzdők 21,6 százaléka kapta el a koronavírust, míg azok körében, akik D-vitamin-szintje elérte az egészséges mértéket, csupán 12,2 százalék volt a fertőzöttek aránya.

Az eredményeket azonban befolyásolhatja az is, hogy a mintavételek nem egyszerre, hanem különböző időpontokban történtek, ez pedig a résztvevők vitaminszintjére is hatással lehetett. A kutatók szerint az is lehetséges, hogy az alacsony D-vitamin-szint nem közvetlenül teszi kiszolgáltatottabbá a szervezetet a vírussal szemben, csupán elindít olyan folyamatokat, amelyek azimmunrendszergyengüléséhez, így a betegség kialakulásához vezethetnek. Már vizsgálják, hogy a D-vitamin szedése milyen hatással van a koronavírusos betegek állapotára, ennek eredményét azonban későbbre ígérik a kutatók.