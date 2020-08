Koronavírus: nagy veszély fenyegeti a gyógyultakat

A koronavírus-fertőzés túlélőinek ezreinél diagnosztizálhatnak szepszist, vagyis vérmérgezést a közeljövőben. Ez csak az Egyesült Királyságban 20 ezer embert érinthet - számolt be róla a Sky News. Épp ezért nagyon fontos, hogy tisztában legyünk az árulkodó tünetekkel.

A koronavírus-fertőzés túlélőinek ezreinél diagnosztizálhatnak szepszist.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Vérmérgezést okozhat a koronavírus

"Ahogy minden nagyobb közegészségügyi krízisnél, úgy a koronavírus-járvány esetében is rengeteg téves információ kering, ezért nagyon fontos, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk a tények hangoztatására. Pont ez a célunk azzal is, amikor figyelmeztetünk mindenkit, hogy a vérmérgezés is lehet a COVID-19 egyik szövődménye" - hangsúlyoza a UK Sepsis Turst nevű jótékonysági szervezet.

Hogyan zajlik le a szepszis? A válaszért kattintson ide!

A szepszis egy életveszélyes állapot, amely akkor alakul ki, amikor a véráramba jutott kórokozók által kibocsátott mérgező anyagok hatására a szervezet gyakorlatilag megtámadja saját magát. A hétköznapi szóhasználatban csak vérmérgezésként emlegetett problémát tehát lényegében azimmunrendszernem megfelelő válaszreakciója idézi elő, amely akár végzetessé is válhat. Bár a szepszis a leggyakrabban bakteriális fertőzések után alakul ki, akár gombák vagy vírusok is állhatnak a hátterében. Az új kutatási eredmények szerint pedig bizony a koronavírus-fertőzés is ide vezethet, ráadásul nem is kis arányban: minden ötödik, a COVID-19 miatt kórházban kezelt túlélőnél.

Fontos ismerni a jeleket

A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint az összes koronavírus-fertőzött nagyjából 1 százalékánál alakul ki szövődményként vérmérgezés. Ebben az a legaggasztóbb, hogy a szepszis eddig is az egyik leggyakoribb halálok volt a világban, és az intenzív osztályra került betegek nagy részét is ezzel a problémával kezelik. A súlyos szepszis pedig még megfelelő kezelés mellett is 30-50 százalékos valószínűséggel halállal végződik. Épp ezért nagyon fontos, hogy észrevegyünk magunkon vagy akár családtagjainkon, barátainkon a vérmérgezésre utaló jeleket.

A legjellemzőbb tünetek a következők:

zavaros beszéd

extrém izomfájdalom, remegés

a vizeletürítés elmaradása egy napig

halálfélelem

foltok vagy elszíneződések a bőrön

súlyos légszomj (2 másodpercenkénti vagy gyakoribb levegővétel)

Ezeken kívül az is árulkodó lehet, ha nem tudunk 2-3 szót kimondani egymás után - mert nem bírjuk levegővel, vagy nem tudjuk formálni a szavakat -, valamint ha az ajkaink, az ujjaink vagy a lábujjaink elkékülnek. A jótékonysági szervezet azt javasolja, ha a felsorolt tünetek közül akár egyet is észlelünk magunkon - vagy ismerősünkön - a koronavírus-fertőzés leküzdését követő egy éven belül, azonnal kérjünk orvosi segítséget.

Elpusztult az első olyan kutya, aki bizonyítottan elkapta a koronavírust - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!