Koronavírus: mit tegyünk, ha elkaptuk a betegséget?

Az utóbbi napokban ugrásszerűen megnőtt az új koronavírus európai jelenléte. Több szomszédos országban (Horvátországban, Ausztriában, legutóbb pedig Romániában is) is azonosították már az első betegeket, sőt szakértők szerint a vírus már nagy valószínűséggel Magyarországon is megjelent. A magyar egészségügy a lehetőségei szerint felkészült ugyan a járványra, a vírus terjedésének meggátolásában azonban a legnagyobb szerepe a lakosságnak van. Ha pedig mi magunk is megfertőződnénk, szigorúan be kell tartani minden óvintézkedést, ami segíthet meggátolni, hogy továbbadjuk a kórokozót. Alább összeszedtük a legfontosabb teendőket azok számára, akiknél jelentkeztek a betegség jellegzetes tünetei.

Ezek a koronavírus tünetei

A betegség azonosítását megnehezíti, hogy tünetei nagyban hasonlítanak az influenzához és ugyanabban az időszakban is terjednek. A háziorvosok rendszeresen küldenek mintákat elemzésre a lázas betegektől, amiből kiszűrhetik, hogy milyen vírus áll a tünetek hátterében. A koronavírus-fertőzés is lázzal, köhögéssel és nehézlégzéssel jelentkezik, de azimmunrendszererősségének és más társbetegségek függvényében egyéb panaszok is felléphetnek. Lappangási ideje akár két hét is lehet.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) országszerte részletes tájékoztatót küldött a háziorvosoknak a koronavírussal kapcsolatos tudnivalókról. Az NKK azt kéri, hogy ha valaki koronavírussal fertőzött területről (főleg a leginkább érintett észak-olaszországi területekről) érkezik Magyarországra, és tüneteket - láz, köhögés, torokfájás, levertség - észlel magán, akkor telefonon értesítse háziorvosát, vagy hívja az NNK 06 80/277-455, illetve a 06-80/277-456 zöldszámát.

Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) ajánlása szerint a koronavírussal fertőzött betegeknek nagyrészt ugyanazt a protokollt kell követniük, mint bármelyik más járványos megbetegedés esetén. Az alábbiakra javasolt odafigyelni.

Ha fennáll a koronavírus-fertőzés gyanúja, először telefonon értesítsük az orvost. Fotó: Getty Images

Telefonáljunk, ha úgy érezzük, koronavírussal fertőződtünk meg

Amennyiben a járvány sújtotta országok egyikéből hazatérve jelentkeznek nálunk a tünetek, semmiképpen ne személyesen keressük fel a háziorvosunkat, az influenzaszezon miatt amúgy is tömött váróban ugyanis nagyon sok embernek továbbadhatjuk a megbetegedést. Először telefonáljunk az orvosunknak, aki megteheti a szükséges óvintézkedéseket, vagy ha kell, személyesen mehet ki a beteghez.

Ne érintkezzünk más emberekkel és állatokkal

A koronavírussal fertőzött beteget legalább két hétig teljes karanténban kell tartani, amelyben a kezelőorvosokat leszámítva senkivel sem érintkezhetnek. Habár egyelőre nem dokumentáltak olyan esetet, hogy egy emberről állatra került volna át a koronavírus, a CDC nem javasolja, hogy a beteg bármilyen módon is érintkezzen a háziállatával. Arról - a megfelelő higiéniás előírásokat betartva - más embernek kell gondoskodnia a karantén ideje alatt.

Szükséges a fokozott higiénia

Járványos időszakban különösen fontos a szigorú higiéniás előírások betartása. A rendszeres és alapos kézmosás mellett minden olyan tárgyat rendszeresen és alaposan fertőtleníteni kell, amivel gyakran érintkezik a beteg: ilyenek például a kilincsek, asztalok és székek, távirányítók, telefonok.

Figyeljük a tüneteket

Bár az egészséges, erős immunrendszer jó eséllyel fel tudja venni a küzdelmet a koronavírussal, a beteg állapota gyorsan leromolhat. Amíg afertőzéscsak jól behatárolt, karanténban tartott közegben jelenik meg, a betegek nagy valószínűséggel az orvosok állandó felügyelete alatt lesznek, a Vuhanban tapasztalt, tömeges terjedés esetén viszont már nincs kapacitás minden kezelt személy állapotát a nap 24 órájában követni. Ilyenkor fontos, hogy mi magunk is figyeljük a tüneteket, mérjük rendszeresen a lázunkat és jelentsük akár az ártatlanabbnak tűnő panaszokat is a kezelőorvosnak.