Koronavírus: a legnagyobb tévhitek

Milyen tünetek jelzik a koronavírus-fertőzést? Hogyan kezelik a betegeket? Részletek itt.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az elmúlt hetekben többször is hangsúlyozta a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos rémhírek és összeesküvés-elméletek elleni fellépés fontosságát. Egy tíz főből álló osztrák kutatócsoportot is felkértek arra, hogy 24 órán belül vizsgálja meg, elemezze és foglalja össze a koronavírussal kapcsolatos jelentéseket, ezáltal is segítve a tájékozódást a témában. A WHO emellett a napokban közzétett egy rövid összefoglalót a laikus közönség számára, amiben a leggyakrabban előforduló mítoszokat igyekszik ledönteni, különös tekintettel afertőzésmegelőzésére vonatkozó tanácsokra. Lássuk tehát, mennyire hihetünk a különböző fórumokon, oldalakon keringő módszereknek.

Elpusztítja-e a kézszárító az új koronavírust? A WHO válasza egyértelmű nem a kérdésre, azaz a kézszárító önmagában nem győzi le a COVID-19-et . Mint írják, a vírussal szembeni védekezés legjobb eszköze a gyakori kézmosás szappannal és vízzel, illetve alkoholos kézfertőtlenítő használata, ha éppen nincs lehetőségünk mosdóba menni. Amint tiszta a kezünk, megszáríthatjuk papír törlőkendővel és meleglevegős kézszárító géppel egyaránt. (Fotó: Getty Images)

Képes-e elpusztítani az UV fertőtlenítő lámpa az új koronavírust? Bár az ibolyán túli tartományba eső fény valóban bevethető fertőtlenítési célokra, embereken azonban nem javasolt ilyen eszközöket alkalmazni. Mint arra a WHO figyelmeztet, az UV-sugárzás bőrirritációt okozhat, ennél fogva nem megfelelő sem a kezek, sem az egyéb testrészek fertőtlenítésére. (Fotó: Getty Images)

Mennyire hatékonyak a hőkamerák a fertőzött emberek azonosításában? Az infravörös hőmérők és hőkamerák hatékony módszert kínálnak a lázas emberek felismerésére. Mindazonáltal nem képesek kiszűrni azokat, akik bár hordozzák már a fertőzést, de még nem betegedtek meg. Ennek oka, hogy a fertőzés lappangási ideje átlagosan 2-10 nap. (Fotó: MTI/AP/Dake Kang)

Elpusztítja a vírusokat, ha alkohollal vagy klórral fújjuk be magunkat? Mind az alkohol, mind a klór használható különböző felületek fertőtlenítésére, de fontos, hogy mindig tartsuk be az alkalmazásra vonatkozó javaslatokat. A már a szervezetbe bejutott vírusokkal szemben pedig teljesen hatástalan, ha kívülről befújjuk a testünket. Arról nem is beszélve, hogy ezek az anyagok éppúgy károsíthatják a nyálkahártyát, mint a ruhákat. (Fotó: Getty Images)

Mennyire biztonságos, ha csomagot kapunk Kínából? A Kínából érkező csomagok nem jelentenek kockázatot a COVID-19-fertőzés szempontjából - hangsúlyozza a WHO. Korábbi kutatásokból ismert, hogy a koronavírusok nem maradnak hosszú távon fertőzőképesek különböző tárgyak felszínén, így leveleken és csomagokon megülve sem. Kijelenthető tehát, hogy a postai szállítmányoktól nem kell tartani. (Fotó: Getty Images)

Házi kedvencek is terjeszthetik az új koronavírust? Jelenlegi ismereteink szerint nincs tudományos bizonyíték arra vonatkozóan, hogy az olyan háziállatok, mint a kutyák és a macskák, megfertőződhetnének a COVID-19-cel. Mindazonáltal jól tesszük, ha mindig kezet mosunk, miután kontaktusba kerültünk kedvencünkkel. Ha így teszünk, komoly fertőzésektől, például E. coli és Salmonella baktériumoktól is megóvhatjuk magunkat, mivel ezek bizonyítottan átterjedhetnek állatról az emberre. (Fotó: Getty Images)

A tüdőgyulladás elleni védőoltás az új koronavírustól is véd? A COVID-19 annyira különbözik más vírusoktól, hogy mindenképpen specifikus vakcinára van szükség ellene. Több kutatás is zajlik párhuzamosan egy ilyen oltás létrehozására, sőt, akad köztük olyan szer , amelyet akár három-négy hónapon belül is elkezdhetnek embereken tesztelni. Ezzel együtt azonban jelenleg nincs hatékony védőoltás az új koronavírus okozta fertőzés megelőzésére. Ami pedig a már elérhető tüdőgyulladás elleni készítményeket illeti, sem a pneumococcus, sem a Haemophilus Influenzae baktérium B típusa elleni vakcina nem hat az új koronavírusra, habár fontos eszközei a légzőszervi megbetegedések prevenciójának. (Fotó: Getty Images)

A rendszeres sóoldatos orröblítés segít megelőzni a fertőzést? Nincs bizonyíték arra, hogy a rendszeres orröblítés védelmet nyújtana az új koronavírussal szemben. Léteznek ugyan arra utaló kutatási eredmények, miszerint ez a módszer felgyorsíthatja a felépülést a náthás megbetegedésekből, de a légzőszervi fertőzések megelőzésében játszott lehetséges szerepét egyelőre nem igazolták. (Fotó: Getty Images)

Segíthet-e kivédeni a koronavírus-fertőzést a szájvizes gargalizálás? Valójában a szájöblítés preventív hatására sincs bizonyíték. Egyes szájvizek képesek kipusztítani átmenetileg bizonyos mikrobákat a szájban, illetve a nyálban. Ez azonban még nem jelenti azt, hogy védelmet nyújtanának a COVID-19-cel szemben is. (Fotó: Getty Images)

A fokhagyma erejével valóban legyőzhetjük az új koronavírust? fokhagyma egy egészséges élelmiszer, amely egyben rendelkezik néhány antimikrobiális hatású összetevővel is - olvasható a WHO összefoglalójában. Mindazonáltal nincs arra vonatkozó bizonyíték a mostani járvány kapcsán, hogy a fokhagyma fogyasztása bárkit is megóvott volna a vírusfertőzéstől. (Fotó: Getty Images)

Megakadályozza a COVID-19 bejutását a szervezetbe, ha szezámolajjal kenjük be magunkat? Nem, a szezámolaj nem pusztítja el az új koronavírust. Léteznek olyan vegyi fertőtlenítőszerek, amelyekkel megtisztíthatjuk a kórokozótól a szennyezett felületeket. Ezek közé tartoznak a klór alapú fertőtlenítők, illetve az olyan oldatok, amelyek etanolt, perecetsavat és kloroformot tartalmaznak. Ezek sem gátolják azonban a fertőzés terjedését a bőrre vagy az orr alá kenve, mi több, kifejezetten veszélyes, ha ilyen jellegű anyagokat kenünk magunkra. (Fotó: Getty Images)

Tényleg csak idősek kaphatják el a fertőzést? Az új koronavírus bárkit megfertőzhet korra való tekintet nélkül. Az idős, illetve krónikus betegséggel, például asztmával, cukorbetegséggel vagy szív- és érrendszeri megbetegedéssel küzdő emberek körében ugyanakkor magasabb a kockázat, hogy a vírus súlyos betegséget okoz. A WHO ezzel együtt minden korosztály számára azt javasolja, hogy tegyenek lépéseket a megelőzés érdekében, így törekedjenek a megfelelő kéz- és légzőszervi higiéniára. (Fotó: MTI/EPA/Jüan Cseng)

Hatásosak-e az antibiotikumok az új koronavírussal szemben? Az antibiotikumok kizárólag baktériumok ellen alkalmazhatók, vírusokkal szemben nem működnek. Márpedig a COVID-19 egy vírus, ennél fogva az antibiotikumok sem a fertőzés megelőzésére, sem a kezelésére nem jelentenek megoldást. Előfordulhat persze, hogy a kórházba került fertőzöttek egy része antibiotikumos kezelést is kap, annak oka azonban mindig egy lehetséges bakteriális társfertőzés. (Fotó: Getty Images)

Forrás: who.int