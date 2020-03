Koronavírus: közel a krízis a franciáknál

Franciaországban 24 óra alatt 365-tel 1696-ra emelkedett a koronavírus-fertőzés kórházban elhunyt áldozatainak a száma, és egy 16 éves lány is van közöttük - közölte csütörtök este Jérome Salomon, az egészségügyi minisztérium járványügyi igazgatója. A növekedés több mint százzal magasabb, mint az előző 24 órában, és a spanyolországi és olaszországi összesítések után továbbra is a harmadik legjelentősebb egy nap alatt a világon. A tájékoztatás szerint a nagyon szomorú hír a lány haláláról azért fontos, mert a fiataloknál a betegség súlyos formája nagyon ritka. A halálozás azonban továbbra is elsősorban az idősebb, 65 év feletti korosztályt fenyegeti.

Sokkal több a Covid-19 beteg

A kórházban ápolt 13 904 beteg 2365-tel több mint szerdán, közülük 3375-en vannak intenzív osztályokon, ami 548-cal több mint 24 órával ezelőtt. A regisztrált betegek száma 29 155, de az általános orvosok szervezete azt állítja, hogy csak a múlt hét folyamán ők 42 ezer embert diagnosztizáltak a Covid-19 fertőzéssel. A járványügyi igazgató jelezte, hogy eddig csak a kórházakban diagnosztizált betegek kerültek be az összesítésekbe, az otthonaikban lábadozók nem.

A máskor mindig zsúfolt Trocadero most kong az ürességtől Párizsban a járvány miatt elrendelt kijárási korlátozások okán. Fotó: Mehdi Taamallah/Getty Images

Jó hír a szakember szerint, hogy 4948-an meggyógyultak a kórházakban, és a súlyos esetek és az elhalálozások ellenére a fertőzöttek jelentős része felépül. Jérome Salomon kiemelte: a járvány egyre súlyosbodik Franciaország minden területén, és valamennyi közkórház és magánklinika példátlan és rendkívüli erőfeszítéssel vesz részt a betegek ellátásában: 576 intézményben ápolnak Covid-19 fertőzötteket. Az előjelzések szerint Franciaországban a következő héten várható a járvány csúcspontja.

Az ország másik felébe viszik a betegeket

Jérome Salomon arról is beszélt, hogy a múlt héten a halálozások aránya nagyon megemelkedett, Elzászban közel 30, Korzikán majd 40 százalékkal. Előbbiben már megteltek a kórházak, és lassan Párizsban és környékén is hasonló helyzet alakul ki, ezért csütörtökön elindult az első egészségügyi szuperexpressz (TGV) a világon, amellyel a kelet-franciaországi Strasbourgból nyugat-franciaországi városokba szállítottak át súlyos, de stabil állapotban lévő betegeket Angers, Le Mans és Nantes kórházaiba. Az elmúlt napokban már a hadsereg repülőgépei is részt vettek betegek elszállításában a túlterhelt elzászi kórházakból.

Még több tesztet végeznek majd Jelenleg naponta 9 ezer koronavírus-tesztet végeznek a francia egészségügyben, de a szám tíz napon belül 25-30 ezerre nőhet. Az egészségügyi minisztérium szerint a március 17-én életbe lépett kijárási korlátozások, amelyeknek legalább április végéig tartó meghosszabbítását javasolják a szakemberek, csak akkor oldhatók fel, amikor az ellátórendszer felkészült a lakosság tömeges szűrésére.

Úgy gondolják, a kormány hibázott

Hat feljelentést tettek eddig a francia kormány tagjai ellen a koronavírus-járvány kezelésének állítólagos elégtelensége miatt egészségügyi dolgozók - tudatták csütörtökön francia igazságügyi források. Az első feljelentés március 19-én érkezett a miniszteri rangú politikusok ügyeivel foglalkozó 1999-ben létrehozott francia köztársasági bírósághoz (CJR) Edouard Philippe miniszterelnök és Agnes Buzyn volt egészségügyi miniszter ellen a Polgári Törvénykönyv azon paragrafusára hivatkozva, amely szerint két év szabadságvesztéssel és 30 ezer eurós pénzbüntetéssel sújtható az a kormánytag, aki szándékosan elmulasztja az emberek biztonságára veszélyt jelentő eseményekkel szemben a megfelelő intézkedéseket meghozni.

A C-19 kollektíva orvos tagjai szerint a francia kormány illetékesei már januárban tudatában voltak a koronavírus veszélyének és időben felléphettek volna a járvány hatékony megfékezésére, de ők ezt nem tették meg. Az elmúlt napokban további öt, hasonló tartalmú feljelentés érkezett a különbírósághoz magánszemélyektől, egyesületektől és szakszervezetektől. A CJR-nek először arról kell döntenie, hogy kivizsgálhatók-e a feljelentésben tett panaszok, majd azokat átadhatja Francois Molins főügyésznek, akinek döntenie kell arról, hogy nyomozást indít-e vagy pedig vizsgálat nélkül lezárja az ügyet.

Kevés a védőfelszerelés

Eközben Franciaország valamennyi rendőri szakszervezete "ünnepélyes felhívásban" fordult az egészségügyi hatósághoz annak érdekében, hogy minden járőröző rendőr egészségügyi szájmaszkot kapjon. Ennek hiányában felfüggesztik a kijárási korlátozások betartásának ellenőrzését. "Amennyiben a védelem nem oldható meg a szolgálatoknál, a rendőrök nem fognak sürgős feladatokat ellátni és nem ellenőrzik a karanténszabályok betartását" - írták a szakszervezetek közleményükben, akik azt állítják: a belügyminisztérium a rendőri szervek raktáraiban található minden sebészeti maszkkészletet átadott az egészségügyi dolgozóknak, s nem pótolta más típusú maszkokkal.

Az elmúlt napokban a francia hírcsatornákon megszólaló egészségügyi dolgozók és orvosok többsége is védőfelszerelések hiányára panaszkodott, miközben a járvány Franciaországban a csúcspontjához közelít a következő napokban.

Párizs szokatlanul csendes, csak a madarak hangja hallható "Szokatlan csendet" jegyezett fel a párizsi és a francai főváros külvárosaiban lévő mintegy 150 zajmegfigyelő állomás azóta, hogy kijárási korlátozásokat rendeltek el március 17-én Franciaországban a koronavírus-járvány feltartóztatására. Különösen szembeötlő a zajcsökkenés a Charles de Gaulle és az Orly nemzetközi repülőterek térségében, mivel a legtöbb légi járatot leállították. Ugyanez figyelhető meg az autópályák mentén és az éjszakai klubokkal teli körzetekben, ahol a szórakozóhelyek kénytelenek voltak lehúzni a redőnyt. A zajszennyezést mérő ügynökség, a Bruitparif megjegyezte: erős zuhanást mértek az emberi tevékenység okozta zajszennyezésben, amit a közúti, a légi és a vasúti közlekedés drasztikus csökkenése, az építkezése leállítása, a szórakozóhelyek bezárása és számos emberi tevékenység beszüntetése okozott Európa egyik legsűrűbben lakott városában. A térképek szerint Párizs központjában a zajszint jelenleg akkora, mint általában egy külvárosi parkos térségben. Egyes utcákon egy hét alatt 90 százalékkal csökkent a zajszennyezés. Egyetlen hang van, amelyet a párizsiak egyre többször hallanak manapság, a madarak éneke.

