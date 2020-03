Koronavírus: jól állunk, kivéve a halálozási rátát

Március 4-én, azaz 21 napja számoltunk be az első, Magyarországon regisztrált koronavírus-fertőzöttekről itt a HáziPatika.com-on, mára az igazolt esetek száma 187 főre emelkedett. Az első áldozat hírét március 15-én közölte a kormányzat, azóta pedig már a 9. halálesetet is bejelentették március 24-én délelőtt. De hogyan állunk ezekkel a számokkal világviszonylatban? Mi a helyzet, ha szűkebb környezetünket nézzük? Ennek jártunk utána.

A fertőzöttek száma lassan eléri a 400 ezret a világon. Fotó: Getty Images

Valahol a 90. hely környékén

Bár az adatok percről percre változnak, e sorok írásakor a világon a John Hopkins University & Medicine adatai szerint 169 országban van jelen a SARS-CoV-2, azaz az új koronavírus, a hivatalos vizsgálattal igazolt esetek száma pedig 383 944. A világon eddig 16 595-en vesztették életüket a járványban, a legtöbben Olaszországban haltak meg, ott az áldozatok száma a legfrissebb adatok szerint 6077 fő. A dél-európai országban regisztrált esetek száma közel 64 ezer, ami összehasonlítva a Kína szárazföldi területén jegyzett 81 ezer esettel is döbbenetes. De úgy még inkább, ha azt nézzük, hogy bár az ázsiai országban január 22-i az első hivatalos adat (571 eset), a feltételezések szerint november végén történhetett az első megbetegedés. Tehát nagyjából 4 hónap alatt érték el a mostani esetszámot, míg Olaszországból az első betegeket február 15-én jelentették.

Magyarországon, mint említettük, március 4-én regisztrálták az első fertőzötteket, és a mostani esetszámmal valahol a világranglista 90. helye környékén állunk. Összehasonlításképp szomszédaink közül Ausztria 4578 esettel a 12., míg Románia 576 beteggel a 38. helyen áll.

Halálesetek és az a bizonyos ráta

A halálozási rátát tekintve is Olaszország van a világon a legrosszabb helyzetben, mint említettük, 6077 áldozatot tartanak nyilván, és ez a 63 927 esetre vetítve 9,5 százalékos halálozási ráta. De lássuk, mi a helyzet Ausztriában, ahol eddig 25 halottat jelentettek be. Ezzel az aránnyal a nyugati, és egyben legfertőzöttebb szomszédunkban a halálozási arány a 4578 betegre vetítve 0,54 százalék, míg a térségben a fertőzöttek számát tekintve a következő helyen álló Romániában a ráta 1,38. Nálunk viszont a most bejelentett újabb esettel ez 4,81-re emelkedett. Fontos azonban megjegyezni, hogy az országok által szolgáltatott adatok között lehetnek különbségek, és a felderített esetek számánál az ott alkalmazott tesztelési gyakorlat miatt is lehetnek eltérések. Magyarországon a hivatalos kormányzati oldal tájékoztatása szerint 6113 mintavételt végeztek.

A halálesetek ütemét tekintve Magyarország jól áll Olaszországhoz képest, és fej fej mellett halad Ausztriával. Sok múlik most a következő napokon, az elvégzett tesztek számán.



A világ 169 országának képzeletbeli listáján jelenleg a 33. hely körül állhatunk az összes halott számát tekintve a hazai 9 esettel (az adatok függvényében a lista folyamatosan változik), ami vezető országok adatait nézve még nem tűnik soknak. Beszédes lehet azonban, ha figyeljük az esetszámok emelkedését. Ennek összehasonlításához figyelmen kívül hagyják a dátumokat, csak az első bejelentett halottól számolják a napokat (lásd a fenti grafikont), és úgy nézik meg, hogy az esetszámokból kialakuló görbe hogyan alakul a vizsgált és összehasonlításba helyezett többi országéhoz képest.

Mivel a szomszédaink közül csak Ausztria adatai elérhetőek napra pontosan, és természetesen Magyarország számait ismerhetjük, így az első áldozat bejelentésétől eltelt 12 napot vizsgáltuk most, hogy megnézzük, van-e okunk aggodalomra. Egyelőre úgy tűnik, hogy hasonló görbén mozog hazánk, mint Ausztria, és jól láthatjuk, hogy ott pont a nekünk még csak holnap következő 10. napon kezdett megugrani az áldozatok száma. Korántsem olyan rossz azonban a helyzet nálunk vagy a szomszédban, mint Olaszországban, ahol a 10. napon 41-re, a 12. napon már 79-re nőtt a halottak száma.

Kölcsönzött kutyákkal szegik meg a kijárási tilalmat Spanyolországban - olvassa el az erről szóló cikket társportálunkon, az nlc.hu-n.