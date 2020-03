Koronavírus: ez a teszt hozhat fordulatot

Nagy-Britannia majd 10 ezer hivatalosan is megerősített új koronavírus-betegével a világ 9. legfertőzöttebb országa. A brit kormány azonban eddig is megpróbált új utakat keresni a járvány elleni harcban, talán emlékeznek még, két hete a nyájimmunitás kialakulásában bízva még nem tervezték korlátozó intézkedések bevezetését. Annak terve azonban, hogy fokozatosan essen át a közel 66 milliós ország lakossága a Covid-19-en, így szerezve részleges immunitást a betegség ellen, hamar kútba esett, s a héten be is vezették a kijárási tilalmat. Most azonban újabb tervvel álltak elő. Csütörtökön bejelentették, 3,5 millió antitesttesztet rendeltek, amivel néhány nap múlva elkezdhetik a britek vizsgálatát arra nézve, vajon átestek-e már a fertőzésen.

A teszthez szükséges pár csepp vér az ujjbegyből, akárcsak a vércukorszint-mérésnél. Fotó: Getty Images

Hogyan működik a teszt?

Az antitestteszt képes arra, hogy kimutassa a vizsgált ember volt-e korábban koronavírusos. A teszt körülbelül úgy néz ki, mint egy vércukorszint-mérő, melynek segítségével az ujjbegyet megszúrják, majd egy egyszerű kazettás szerkezetű tesztre csöppentenek belőle, ami a vérből ki tudja mutatni a koronavírus antitestet, amit azoknak az immunrendszere termel, akiknek a szervezete már legyőzte a kórokozót. A vizsgálat mindössze 15 percet vesz igénybe.

A jelenleg használt koronavírustesztek azt tudják kimutatni, ha valakinek éppen jelen van a szervezetében a SARS-CoV-2 vírus, ám azt nem, hogy ha valaha volt, csak már legyőzte. Ráadásul ezeknek az eredménye hosszabb idő alatt készül el.

A boltban is lehet majd kapni

A brit kormány terve az, hogy a teszteket - melyek ára még nem nyilvános - az Amazonon és az egyik helyi drogérialánc, a Boost üzleteiben is árusítani fogják, de csak akkor, ha azok előbb átmennek a laboratóriumi teszteken. 3,5 millió csomag azonban nyilván nem lesz elegendő arra, hogy mindenki tesztelhesse magát az országban. Annyi azonban bizonyos, hogy az elsők között a nemzeti egészségügyi szolgálat embereit fogják ezekkel vizsgálni, hiszen kulcsfontosságú, hogy ők minél hamarabb visszatérhessenek munkájukhoz.

S itt el is értünk ahhoz a ponthoz, hogy miért ilyen fontos ez a teszt. A brit kormány stratégiája az, hogy ha a teszt beválik, akkor azok az emberek, akiknél kimutatható, hogy túl vannak a fertőzésen, s valamiféle immunitás is kialakult már bennük ennek nyomán, visszatérhessenek munkájukhoz és normál, hétköznapi életükhöz. Ha ez beválik, jelentős lehet a gazdaságra és a közegészségügyre gyakorolt hatása.

Csak az angolok gondoltak erre?

Természetesen nem csak Nagy-Britannia gondolt erre a megoldásra, már más országok is rendelik ezeket az antitestteszteket. "A teszteket Európa-szerte és máshol is megvették. Ez egy széles körben elterjedt gyakorlat, nem mi vagyunk az egyetlenek, akik ezt csinálják" - mondta Sharon Peacock professzor, a brit közegészségügyi intézet fertőzőbetegség specialistája.



Forrás: Telegraph.co.uk

