Koronavírus: ilyen lazításokra számíthatunk húsvét után

Szerző: HáziPatika 2021. március 26. 15:27

Most még mindenkit arra kérünk, hogy a koronavírus-járvány miatt bejelentett korlátozásokat tartsa be, a húsvéti időszakban is, hiszen jelenleg komoly a helyzet. Azonban azt is látjuk, hogy nem sokára túlleszünk a 3. hullámon és megkezdődhet a nyitás - jelentette be rendkívüli sajtótájékoztatóján Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter.

