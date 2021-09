Koronavírus: ezért nőtt az oltottak száma a szomszédban

A szlovén állami hivatalok alkalmazottainak szeptember végéig fel kell venniük a koronavírus elleni védőoltás első dózisát, a másodikat pedig legkésőbb november 1-jéig. A kormány döntéséval kapcsolatban a közigazgatási miniszter úgy fogalmazott, "a kormány nem hatóságként viselkedik, hanem felelősségteljes munkaadóként". A tájékoztatás szerint az oltás alól csak azok kaphatnak felmentést, akiknek orvosi igazolásuk van arról, hogy nem vehetik fel a vakcinát. Akik elutasítják az oltást, azok - amennyiben a munkakörük megengedi - dolgozhatnak otthonról, de nem léphetnek be a hivatalokba. "Számítunk a munkavállalók felelősségére, és nem tervezünk elbocsátásokat" - emelte ki a miniszter.

Újságírói kérdésre válaszolva a tárcavezető nem tudta megmondani, a dolgozók hány százaléka van beoltva. Mindazonáltal hozzáfűzte, hogy a közszférában, az egészségügyben, az oktatásban és az igazságügyben dolgozókra nem vonatkozik a rendelet.

Van, ahol csak oltottak dolgozhatnak az állami hivatalokban.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

h i r d e t é s

Egyre többen kérik az oltást

Szlovéniában egyébként az utóbbi időben jelentősen felgyorsult az oltási kampány, miután a kabinet döntése értelmében múlt hét szerdától mindenkinek rendelkeznie kell QR-kóddal ellátott COVID-igazolvánnyal az állami és a magánszektorban egyaránt. Ez vonatkozik az ügyfelekre is. Bárki bármilyen szolgáltatást vesz igénybe, ahhoz oltási vagy gyógyulást tanúsító igazolást, vagy pedig negatív tesztet kell felmutatnia. Kivételt képeznek ez alól az alapvető élelmiszereket forgalmazó üzletek és a gyógyszertárak, de csakis abban az esetben, ha nem bevásárlóközpontokban működnek.

Mint kiderült, szeptember 13-a és 19-e között 84 ezerrel nőtt az újonnan beoltottak száma az országban. Ilyen heti adatra június eleje óta nem volt példa. Megváltozott továbbá a vakcinák iránti kereslet is. A Pfizer/BioNTech-féle vakcinát továbbra is sokan kérik, de az elmúlt két hétben a legtöbben a Janssen egyadagos koronavírus elleni vakcinájával olttatták be magukat.

Az egészségügyi dolgozóknak múlt hét szerdáig kellett kötelezően megkapniuk a koronavírus elleni vakcinák egyikét. Soós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke szerint néhány százan lehetnek azok, akik távozhatnak a vakcina megtagadása miatt.

A románok is szigorítottak

Belföldön is bevezették Romániában az uniós digitális COVID-igazolvány használatát azokon a településeken, ahol a megelőző két hétben a lakosság több mint három ezrelékénél mutatták ki a koronavírus-fertőzést. Ez azt jelenti, hogy a három ezrelék feletti fertőzöttségi ráta esetén sem zárnának be a kulturális intézmények, vendéglátóhelyek és sportlétesítmények, hanem védettségi igazoláshoz kötötték a belépést, illetve korlátozták a résztvevők számát is. A mindeddig "zöld útlevélként" használt, személyre szóló digitális igazolványt eddig is bárki letölthette magának az oltáskampány honlapjáról, amennyiben megkapta az oltás valamennyi adagját, letesztelte magát, vagy az utóbbi hat hónapban kigyógyult a betegségből.

A kormányhatározatról kiadott sajtóközlemény szerint a határozat hatálya alá eső vendéglátóhelyek és sportlétesítmények üzemeltetőinek, illetve a rendezvények szervezőinek háromezrelékes fertőzöttségi ráta felett kötelességük ellenőrizni a belépők védettségi igazolványát. Ehhez a "Check DCC" mobil alkalmazással kell beszkennelniük a QR-kódot.

Magyarországon augusztus elsejétől vált lehetővé a koronavírus-oltás harmadik, emlékeztető dózisának beadatása azoknak, akik már legalább 4 hónapja megkapták a második adagot. Eddig 612 ezren éltek a lehetőséggel.