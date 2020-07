Koronavírus: ezért kell most óvatosnak lennünk

A szakember az InfoRádiónak úgy nyilatkozott, hogy bár az elmúlt napokban megugrott az új koronavírus-fertőzöttek száma az országban, ebből még nem lehet messzemenő következtetéseket levonni. A szomszédban viszont nagy valószínűséggel már a második hullám tombol, ezért óvatosnak kell lennünk, ha nem akarunk nagyobb bajt. A piros besorolást kapott Ukrajnában például 600 felett van az új esetek napi száma.

A könnyelmű nyitás következményei

A szakember megemlítette azt is, hogy a globális adatok szerint naponta negyedmillió új koronavírusos esetet regisztrálnak világszerte, és a mi régiónkban is egyre romlik a helyzet. Ez valószínűleg a nyitás, elsősorban az utazások következménye lehet, ezért Falus András szerint nagyon fontos a szigorítás - még akkor is, ha az gazdasági károkkal járna.

Kitért arra is, hogy míg a koronavírus-járvány kezdetén kissé túl lett reagálva itthon a helyzet - amit egyébként az olasz, a spanyol vagy a francia válságot látva érthetőnek tart -, addig az elmúlt időszakban túl könnyelműen nyitottunk. Ráadásul mára az emberek fegyelmezettsége is romlott, tapasztalatai szerint ugyanis a budapesti boltokban és a tömegközlekedési eszközökön egyre több a maszk nélküli ember - pedig ezeken a helyeken továbbra is kötelező az arc eltakarása.

Veszélyesek az uszodák

A szakember úgy vélekedett, hogy járványügyi szempontból az uszodák és a strandok különösen veszélyesek a tömeg és a maszkviselés hiánya miatt. Emellett az éttermeket is túl zsúfoltnak tartja. Mint mondta, a koronavírus elleni hatékony védekezés érdekében ő azt tartaná jó megoldásnak, ha nemcsak zárt térben, hanem minden olyan helyen maszkot viselnénk, ahol néhány méteren belül több ember is tartózkodik egyszerre.

