Koronavírus: elhunyt három újabb beteg itthon

Magyarországon a járvány kezdete óta összesen 810 504 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. A hétvégén elhunyt három beteg, így az elhunytak száma 30 041 fő. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 768 308 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 12 155 főre csökkent - olvasható a koronavírus.gov.hu-n. 92 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen.

A delta vírusvariáns több európai országban és már hazánkban is terjed. A COVID-19 elleni védőoltás ingyenes és önkéntes, de csak az kapja meg, aki regisztrál. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni az erre a célra létrehozott honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig szabadon foglalhatnak időpontot maguknak itt.

Egy fiút oltanak be a békéscsabai Réthy Pál kórházban A kép forrása: MTI/Rosta Tibor

A diákok két vakcina közül választhatnak

A beoltottak száma 5, 68 millió fő, közülük 5, 5 millió fő már a második oltását is megkapta. Az iskola közeledtével a szülőknek érdemes átgondolni az oltást. Magyarországon már 200 ezer 12 és 17 év közötti diákot regisztráltak oltásra, és 81 százalékuk már fel is vette azt. A gyermeküket beoltatni kívánó szülőknek ajánlott interneten regisztrálni és időpontot foglalni. Jelenleg két vakcina alkalmazható a 12-18 év közöttiek oltására: a Pfizer és a Moderna oltóanyaga.

Lehet regisztrálni a harmadik oltásra is

118 ezren már a harmadik oltásukat is felvették. Akik az év elején kapták meg az új típusú koronavírus elleni oltást, azok már a harmadik, emlékeztető dózisra is tudnak időpontot foglalni. Aki nem tud interneten foglalni, az a háziorvosánál is kérheti a harmadik adag beadását.

