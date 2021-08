Koronavírus: új Pfizer- és Moderna-mellékhatásokra derült fény

Több millió 12-17 éves amerikai osztotta meg tapasztalatait a koronavírus elleni védőoltás beadatását követően. Mutatjuk, milyen mellékhatásokról számoltak be, illetve azok milyen gyakorisággal jelentek meg a fiatalok körében.

Az mRNS-típusú vakcinák új mellékhatásaival kapcsolatban vizsgálódik az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) - számolt be róla a Reuters. Az mRNS-típusú vakcinák új mellékhatásai között gyulladásos bőrbetegség, vesegyulladás és nezfrózis-szindróma is lehet. A Pfizer és a Moderna koronavírus elleni vakcinák gyártóinak most adatokat kell szolgáltatnia az EMA kérésének megfelelően, hogy kiderüljön, van-e alapja a feltételezett mellékhatásoknak.

Az mRNS-típusú vakcinák további vizsgálata szükséges. A kép illusztráció. Forrása: Getty Images

Ezek fordulhatnak elő

Az egyik feltételezett mellékhatás az Erythema multiforme, egy leggyakrabban a végtagokon jelentkező, hólyagosodással együtt járó betegség. Előfordulhat még vesegyulladás, avagy a veséket érintő glomerulonephritis, illetve egy nezfrózis-szindrómának nevezett tünetegyüttes is, ami a nagyon nagy mennyiségű, a vizelettel távozó fehérjeürítéssel kezdődik.

A szívizomgyulladás sem ritka

Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) júliusban számolt be róla, hogy a fiatal férfiak körében az mRNS-típusú vakcinával való oltást követően megnőtt a regisztrált szívizomgyulladásos esetek száma.

A szúrás helyén jelentkező enyhefájdalomés duzzanat természetes reakciónak számít egy védőoltás beadatása után. A tapasztalatok szerint azonban a koronavírus-vakcina hatására egyéb, furcsa mellékhatások is jelentkezhetnek - olvassa el itt, hogy mik lehetnek ezek!