Koronavírus: el lehet kapni a vízben?

A koronavírus miatt idén nagyon sokan hosszú hetekig alig mentek szabad levegőre, így kevesebb napfény is érte a bőrüket. Emiatt viszont nincsenek felkészülve a napozásra, hamarabb leéghetnek, ami növeli a bőrdaganatok kialakulásának kockázatát. Mutatjuk, mire kell figyelni a napozással kapcsolatban.

Az amerikai járványügyi központ (CDC) szerint az eddigi tapasztalatok alapján úgy tűnik, az új koronavírus nem fertőz a medencék, pezsgő- vagy gyógyfürdők, esetleg vizes játszóterek vizén keresztül. Ezt dr. Robert Glatter sürgősségi orvos is megerősíti, aki leszögezte: a vírusok általában nem élnek túl olyan vízben, amelyet vegyi anyagokkal - például klórral, brómmal - kezelnek. Mint azt azonban a szakember kiemelte, mivel most különösen fontos, hogy az üzemeltetők megfelelő módon fertőtlenítsék a vizet, csak olyan strandra menjünk, amelyet ismerünk, illetve amelyről tudjuk, hogy megbízható.

Biztonságban vagyunk fürdés, úszás közben? Fotó: Getty Images

A természetes vizekkel, tavakkal, folyókkal, tengerekkel kapcsolatban dr. Katherine Baumgarten, a New Orleans-i Ochsner Health System infektológus főorvosa elmondta, ezeknél sem kell tartani a megfertőződéstől. Különösen a sós víz biztonságos, ilyen körülmények között ugyanis minden nehezebben él meg. Dr. Glatter szerint akkor hordoznak rizikót a természetes vizek, ha olyan szennyvízzel keverednek, amely vírussal fertőzött. Mindig célszerű ellenőrizni tehát, milyen környezetben van a tó, folyó, tenger, elég tiszta-e a pancsoláshoz. Merüljön fel bármilyen kis gyanú is a biztonságot illetően, inkább ne menjünk be a vízbe.

A víznél sokkal veszélyesebbek az emberek

A szakértők szerint egyébként nem is feltétlenül a víz miatt kell aggódni, hanem amiatt, hogy a fürdőhelyeken mindig nagyszámú ember gyűlik össze. Márpedig minél többen vannak valahol, annál nehezebb figyelni a szabályokra, például a megfelelő távolság megtartására, és annál valószínűbb, hogy kontaktusba kerülhetünk egy fertőzöttel. "Sokkal valószínűbb, hogy a vírus cseppfertőzéssel, köhögés, beszéd vagytüsszentés útján terjed, vagy olyan felületek közvetítésével, amelyet előzőleg egy fertőzött érintett. A vízen keresztül való terjedés esélye olyan kicsi, hogy aggódni sem érdemes miatta" - nyugtat meg mindenkit dr. Glatter.

Hogy a strandokon és a természetes vizek mellett is megóvjuk magunkat, mindenekelőtt kerüljük a nagy tömeget, igyekezzünk olyan helyet választani, ahol lehet vonulni. Úszás, fürdés közben is tartsunk távolságot! Ne érintsünk meg olyan felületeket, amelyeket sokan használnak, vagy ha ez elkerülhetetlen, utána mindig alaposan mossunk kezet. Lehetőség szerint ne osszunk meg idegenekkel semmit, különös tekintettel az ételekre, italokra, strandjátékokra, törölközőre, búvárfelszerelésre stb. Ha a családban többen használunk bizonyos eszközöket, minden használat után fertőtlenítsük le azokat. Ugyancsak fontos, hogy ha betegek vagyunk, ne menjünk strandra, vízpartra.

Tartós szövődmény lehet a koronavírus egyik különös tünete - hogy pontosan melyik panaszról van szó, az kiderül az nlc.hu cikkéből.