A legsúlyosabb hibák kézmosás közben

Nem mossuk elég gyakran

A nap folyamán rengeteg olyan helyzetbe kerülhetünk, amikor kórokozók - például a koronavírus-fertőzést előidéző SARS-CoV-2 - tapadhatnak a kezünkre, ujjainkra. Innen észrevétlenül bekerülhetnek a szervezetünkbe, ha például megfogjuk az arcunkat, szánkat, szemünket, orrunkat. A kézmosás során viszont megszabadulhatunk a betolakodóktól, ehhez azonban az kell, hogy minél gyakrabban végezzük el a műveletet.

Kiemelten fontos a kézmosás:

ha olyan helyen jártunk, és használtunk dolgokat, ahol sok ember megfordult, például bevásárlóközpontokban, tömegközlekedési eszközökön,

köhögés, tüsszentés után,

mielőtt arcunkhoz, szemünkhöz, szánkhoz nyúlnánk,

ételkészítés előtt és után,

és miután levittük a szemetet.

Eddig világszerte több mint 1,1 millió ember győzte le a COVID-19 megbetegedést, ám az, hogy valaki hogyan és mennyi idő alatt épül fel, több tényezőtől is függ. Lássuk, mit tudunk jelenleg afertőzéslefolyásáról!

Túl kevés szappant használunk

Sok mindennel érdemes spórolni a koronavírus-járvány alatt, de a szappan nem tartozik ebbe a csoportba. Ha bőven használunk belőle, valószínűbb, hogy megszabadulunk a kórokozóktól, ráadásul tapasztalatok szerint nagyobb mennyiségű szappan esetén alaposabban is mosunk kezet. Nem szükséges egyébként antibakteriális terméket beszerezni, egyelőre nincs tudományos bizonyíték arra nézve, hogy hatékonyabb, mint egy hagyományos készítmény.

Nem dörzsöljük át alaposan a kezünket

Ha kézmosásról van szó, akkor a kulcsszó nemcsak a rendszeres, hanem az alapos is. Az emberek nagy része sajnos hajlamos arra, hogy csak felületesen mosson kezet, és kihagyja az ujjak közötti és a körmök alatti részeket, illetve a kézhátat is. A WebMD-n megjelent cikk szerzője, Arefa Cassoobhoy belgyógyász egyébként azt is tanácsolja, hogy vágjuk gyakrabban a körmeinket, mert minél rövidebbek, annál kisebb eséllyel telepszenek meg alattuk a kórokozók.

Még egy olyan egyszerű művelet közben is sok hibát véthetünk, mint a kézmosás. Fotó: Getty Images

Nem mossuk elég hosszan

Figyelnünk kell arra is, mennyi ideig mossuk a kezünket. 20 másodperc a minimum, ennél semmiképpen se szánjunk rá kevesebbet! Segít, ha a művelet első pillanatában elkezdünk számolni, és egészen addig mossuk a kezünket, amíg el nem érünk a 20-ig - ilyenkor már hozzáfoghatunk az öblítéshez.

Nem öblítjük le elég alaposan

Kezünk megfelelően kivitelezett leöblítésére több okból is érdemes ügyelni. Az egyik, hogy csak így tudunk megszabadulni azoktól a kórokozóktól, amiket a szappanos dörzsöléssel fellazítottunk a bőrünkről, a másik pedig, hogy a szappanmaradékok körültekintő eltávolításával csökkentjük a zavaró bőrirritációt. Az öblítést egyébként langyos, tiszta folyóvíz alatt végezzük.

Nem szárítjuk meg a kezünket

A kórokozók sokkal könnyebben tapadnak meg a nedves kézen, és egyszerűbben terjednek is róla tovább, ezért ha tehetjük, mindig szárítsuk meg a kezünket, mielőtt kimennénk a mosdóból. Otthonunkban ne felejtkezzünk el a kéztörlők rendszeres cseréjéről, ha pedig olyan mellékhelyiségbe tértünk be, amelyet többen is használnak, használjuk inkább a papírtörlőt a kézszárító helyett.

Forrás: webmd.com