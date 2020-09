Koronavírus: ekkorra ugorhat meg a halottak száma

Október elejére már a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma is látványosan megugorhat. Legalábbis erre számítanak az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szakértői - számolt be róla a Népszava. A szakemberek szerint erre abból lehet következtetni, hogy az elmúlt hetekben főként a fiatalok között terjedt a fertőzés, és nagyjából 4-5 hét kell ahhoz, hogy a kór az idősebb korosztályokban is széles körben elterjedjen, akkor pedig jelentősen több áldozatot szed majd, mint most.

Ezt az előrejelzést a floridai, dél-franciaországi és spanyolországi tapasztalatok is alátámasztják. Az ITM előrejelzései egyébként a koronavírus-járvány tavaszi hulláma során is meglehetősen pontosnak bizonyultak, érdemes tehát figyelni a "jóslataikra".

Már nem kell sokat várnunk a halálozási arány felfutására sem.

Tavasszal így tudtuk megállítani a járványt

Márciusban még alig volt adat a koronavírus-járvány alakulásáról, az ITM szakértői azonban már akkor is több elemzést készítettek arról, hogy bizonyos korlátozásokkal mennyire csökkenthető az emberek közötti fizikai kontaktusok, ezzel együtt pedig a megfertőződések számát. Akkor úgy számoltak, hogy 20 százalékos csökkenéssel augusztus közepére csaknem 6 millió, 40 százalékossal október elejére 3 millió, 50 százalékossal pedig mostanáig 2-300 ezer fertőzöttet regisztrálnak majd itthon. A valóság azonban ennél jóval szerencsésebben alakult, a tavasszal ugyanis, így az új típusú koronavírus sem tudott nagy ütemben terjedni, az első hullámot tehát elfojtottuk.