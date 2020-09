"Csak együtt tudunk megküzdeni a járvánnyal"

A tisztifőorvos emlékeztetett arra, hogy a hazai koronavírus-fertőzöttek napi száma már egy hete megközelíti az ezret. A járvány második hulláma jelenleg a felszálló szakaszban van - tette hozzá.

Fókuszban az együttműködés

Ahogy az első hullám során is, most is csak együtt tudunk megküzdeni a koronavírus-járvánnyal - hívta fel a figyelmet Müller Cecília. A szakember egyúttal megköszönte a lakosság együttműködését, úgy véli ugyanis, hogy a többség betartja az érvényben lévő járványügyi szabályokat. Megemlítette továbbá, hogy tapasztalata szerint az emberek egymást is figyelmeztetik a helyes maszkviselésre és a védőtávolság megtartására.

A megfelelő védekezés érdekében mindenkinek ki kell lépnie a komfortzónájából.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Alkalmazkodik az egészségügy

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, az az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) közlése szerint a koronavírus-járvány erősödésének következtében egyre több fertőzött szorul kórházi kezelésre, a magyar egészségügy azonban készen áll a növekvő betegszámmal együtt járó feladatok ellátására. A héten már megkezdődtek az átvezénylések is, amelyenek lényege, hogy miközben a kijelölt kórházakba koncentrálják a koronavírusos betegeket, a megnövekedett járványügyi feladatok ellátásához további szakembereket is vezényelnek az adott intézményekbe.

Ezzel kapcsolatban Müller Cecília úgy fogalmazott, koncentrált védekezésre és ellátásra van szükség ahhoz, hogy minden rászoruló megkaphassa a szüséges és szakszerű kezelést. Emellett külön megköszönte az egészségügyi dolgozóknak a rendkívüli helyzetben mutatott helytállását.

A tájékoztatón az is elhangzott, hogy az elmúlt napon 133 esetben kellett intézkednie a rendőrségnek az új típusú koronavírus elleni védekezést célzó maszkviselési szabályok megszegése miatt. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa beszélt.

