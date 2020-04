Koronavírus: Budapestet érinti a legjobban a hazai járvány

Ahogy már korábban megírtuk, a legfrissebb adatok szerint Magyarországon már 817 koronavírus-fertőzöttről és 47 áldozatról tudnak. A vírus már minden megyében megjelent.

Rendőrök járőröznek a székesfehérvári Rákóczi utcán. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Pest megyében a legnagyobb a baj

A tisztifőorvos tájékoztatása szerint egyértelműen a fővárost érinti a legnagyobb mértékben a koronavírus-járvány, a betegek több mint 60 százalékát pedig Pest megyében regisztrálták. Fontos, hogy betartsa mindenki a korlátozásokat, hogy Budapest ne váljon gócponttá - figyelmeztetett. Emlékeztetett arra is, hogy az idősotthonokban új intézkedéseket vezetett be, hogy csökkenti tudják a koronavírus terjedésének lehetőségét.

Koronavírus: 1,3 millió fertőzött világszerte - részletek itt!

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy különösen fontos az ajánlott óvintézkedések betartása akkor, ha a járvány ideje alatt szerelőt kell hívni egy koronavírus-fertőzött otthonába. Ilyenkor mindenképpen az egészséges hozzátartozó engedje be a munkást, valamint viseljen szájmaszkot és kerülje a közeli érintkezést.

9 kórház kap új védőeszközöket

A kormány 663 milló forinot különített el a koronavírus-járvány elleni védekezés érdekében - közölte Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. Mint mondta, a mai napon 9 kórházba szállítanak védőeszközöket a kórházparancsnokok igényfelmérése alapján.

Kitért arra is, hogy már 15 ezernél is többen vannak hatósági házi karatnénban Magyarországon a koronavírus okozta helyzet miatt. Egyre több azonban a szabályszegés is: eddig 499 feljelentést tettek, valamint 389 esetben szabtak ki helyszíni bírságot a karanténszabályok megszegéséért. Az üzletek esetében 67 feljelentést tett a rendőrség, a kijárási korlátozások kapcsán pedig már több mint 5 ezer eljárást indítottak. Mint mondta, csak tegnap több százan szegték meg a szabályokat.

Nem biztos, hogy elég a 14 napos karantén a koronavírus ellen - olvassa el a részleteket társportálunk, az nlc.hu cikkében!