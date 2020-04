Koronavírus: újabb intézkedések az idősotthonokban

A bentlakásos szociális intézmények - főként az idősotthonok - kiemelt kockázatú helyszínek a koronavírus-járvány szempontjából: már önmagában azért is, mert sokan vannak egy helyen, a lakók ráadásul idős, gyakran krónikus beteg emberek, akikre a vírus különösen veszélyes. A fenntartóknak ezért különösen nagy a felelőssége a járványügyi intézkedések szigorú betartásában és végrehajtásában - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

Látogatási, kijárási és felvételi tilalom

A koronavírus-járvány miatt a bentlakásos szociális intézményekben március eleje óta látogatási tilalom van életben, majd kijárási és felvételi zárlatot is elrendelt az országos tisztifőorvos. Emellett több szakmai előírás is segíti a szociális alapellátásban tevékenykedők munkáját. Az eddig kiadott utasítások továbbra is érvényben vannak, a most kiadott eljárásrend azokat egészíti ki.

Az új szabályok értelmében minden idősotthonban létre kell hozni egy csoportot, vagy legalább ki kell jelölni egy személyt, aki az adott intézményben a koronavírus-fertőzések megelőzésével, illetve az esetlegesen kialakuló járványokkal összefüggő feladatokért felelős. Az intézmények vezetőinek javasolt a területileg illetékes népegészségügyi hatósággal a folyamatos egyeztetés és kapcsolattartás az adott intézményben indokolt intézkedésekről.

A szociális dolgozók védelme

A koronavírus-fertőzés megelőzéséért felelős vezető dolga, hogy minden dolgozó megkapja a szükséges oktatást. Emellett biztosítania kell a megfelelő kézfertőtlenítő szereket, az egyéni védőeszközöket, valamint a takarítási, fertőtlenítési és hulladékkezelési eljárások bevezetését. Fontos, hogy az intézményekben kellő számú kézmosó álljon rendelkezésre, és naprakész terveket kell kidolgozni az ellátás folyamatosságának biztosítására a dolgozók megfertőződése vagy elkülönítése esetén.

Külön ki kell jelölni olyan dolgozókat is, akik kizárólag a gyanús vagy megerősített koronavírusos esetek ellátásában vesznek részt, hogy megelőzzék afertőzéstöbbi gondozottra való átterjedését. Nagyon fontos, hogy a koronavírus-fertőzésre jellemző tüneteket mutató dolgozók ne menjenek dolgozni, hanem egy előre megadott telefonszámon értesítsék az intézményt a tüneteikről, és otthonukban különítsék el magukat.

Fókuszban a fertőtlenítés

Gondoskodni kell arról is, hogy a koronavírus-járvány idején az intézményben dolgozó, illetve oda belépő valamennyi személy megfelelő kézfertőtlenítést végezzen és ügyeljen a köhögési etikettre. Amennyiben lehetséges, minden ellátott szobáján belül és kívül, valamint a közösségi terekben alkoholos kézfertőtlenítő-adagolókat kell elhelyezni. Az idősotthonokban most különösen fontos a felületek és a környezet rendszeres takarítása, fertőtlenítése is. Ennek során a vírusok ellen hatásos kórházi tisztító-, illetve fertőtlenítőszereket kell alkalmazni. Emellett minden hulladék, amely a betegek környezetében keletkezik, fertőző egészségügyi hulladéknak minősül, ezért a hulladékkezelésben részt vevő dolgozóknak egyéni védőeszközöket kell viselniük.

Tüneteket mutató személyek ellátása

Ha valamely ellátottnál felmerül a koronavírus-fertőzés gyanúja, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes népegészségügyi hatóságot, valamint az idősek otthonával szerződött háziorvost. A gyanús betegnél el kell végezni a tesztet. Ha fennáll a koronavírus-fertőzés gyanúja, vagy már beigazolódott a fertőzés, de a gondozott a tünetei alapján nem igényel kórházi ellátást, akkor az intézményen belül kell elkülöníteni egyágyas, komfortos szobákban. A mosdatást, fürdetést és vécéhasználatot az erre a célra elkülönített helyiségben kell biztosítani. Az elkülönített személy állapotát napi szinten ellenőrizni kell. Ellátása során kötelező az egyéni védőeszközök használata, és a higiénés szabályok fokozott betartása. Ha több ilyen beteg van, akkor egy külön részleg létesítése ajánlott, lehetőség szerint egy kijelölt személyzettel. Igazolt fertőzés esetén a járványügyi hatóság elvégzi a szoros kontaktok felkutatását és gondoskodik a mintavételezésről is.

Ha fennáll a koronavírus-fertőzés gyanúja, és a gondozott a tünetei alapján kórházi ellátást igényel, akkor őt kórházba kell szállítani. Az intézmény orvosának kötelessége hívni a mentőt és a beteget kórházba szállíttatni, valamint értesíteni a helyi járványügyi hatóságot. A gyógyulást követően a gondozott visszatérhet a szociális intézménybe.

