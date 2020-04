Koronavírus: a fals negatívak fertőzhetnek

Így működik a PCR-teszt - kattintson a részletekért.

Mint arról a HáziPatika.com-on is beszámoltunk, a brit kormány abban a reményben szerzett be 3,5 millió a szervezet által a koronavírus-fertőzés következtében termelődő IgM/IgG antitestet kimutató tesztet, hogy azzal majd felgyorsítják a járványban megfeneklett gazdaság talpra állását, mivel aki már bizonyíthatóan túl van a Covid-19-en, az visszamehetne dolgozni. A vér ellenanyag-szintjét mérő vizsgálat nem alkalmas arra, hogy az éppen zajló fertőzést kimutassa - figyelmeztetnek mikrobiológusok és virológusok világszerte. A Hvg.hu cikke szerint azonban, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) egy más jellegű kérdésükre adott válaszában "árulta el, hogy az OMSZ speciális, mintavevő egységei a kezdetben alkalmazott, garatváladékból történt (úgynevezett PCR) mintavétel helyett egy ideje gyorstesztet (is) használnak". Ezt később a mentőszolgálat honlapján lévő információ is alátámasztotta, mely szerint két kínai gyártó tesztjét használja az NNK és az OMSZ.

A Mentőszolgálatnál a koronavírus-gyanús betegek mintavételét speciális, külön erre a célra kijelölt egységek végzik az országban. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Ezért lehet veszélyes

A portál szerint, mind az Oxfordi Egyetem, mind - a hozzájuk eljuttatott belső levelezés szerint - az MTA Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézetének kutatói is azon az állásponton vannak, hogy ez a vizsgálat szinte használhatatlan. Az Oxfordi kutatókat idézve azt írják, "nagyon nagy arányban mutattak fals negatív eredmény a vizsgált tesztek", ami pedig azért veszélyes, mert az egyébként fertőző betegek azt hiszik negatívak, emiatt úgy viselkedhetnek, mintha egészségesek lennének, s akár munkatársaikat, akár idős rokonaikat is megfertőzhetik.

Itthon mindkét módszert használják

Mint arról a HáziPatika.com beszámoltunk, Müller Cecília országos tisztifőorvos a korábban még csak magánlaborokban használt vizsgálatokról szólva úgy fogalmazott: "megbízhatóságuk kétséges". A portál szerint azonban, kedden a szakember már úgy beszélt a gyorstesztekről "mint a módszerről, amely később alkalmas lehet a lakosság átfertőzöttségének felmérésére".

A Hvg.hu kérdésére - miért tértek át a gyorstesztekre a mentősök - végül a szerdai tájékoztatón adta meg a választ Müller Cecília. "Az Országos Mentőszolgálat Munkatársai mindkét módszert használják. Ha valamilyen kétség merülne fel a laboratóriumi vizsgálat eredményével kapcsolatban, akkor újabb vizsgálatra kerül sor. Mindkét módszerrel megnézik tulajdonképpen a gyanús személyt" - mondta az országos tisztifőorvos.

