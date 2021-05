Koronavírus: 47 új áldozat itthon

Újabb 657 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 801025-ra nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 47 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 29427-re emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n. A legutóbbi elhunytak többsége is idős, krónikus betegségben szenvedő személy volt.

Kovács Klára háziorvos oltáshoz készíti elő a Janssen-vakcinát.

Fotó: MTI/Kiss Dániel

1645-en vannak kórházban

Jelenleg 110034 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 1645-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 195-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 661564 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 16209 személy van hatósági házi karanténban, és 5,69 millió tesztet végeztek már el az országban.

Részletek a vakcinázásról

Eddig már 4,89 millió személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 2,88 millióan pedig már a második dózist is megkapták. Ez azt jelenti, hogy a magyar lakosság átoltottsága jelenleg 49,4 százalékos, szemben az uniós 32,6 százalékos átlaggal. Eddig már több mint 5,1 millióan regisztráltak védőoltásra, és 87 százalékuknak már be is adták legalább az első adagot. A még oltásra váró regisztráltak továbbra is tudnak online időpontot foglalni. A védőoltás egyébként ingyenes és önkéntes, de csak az kapja meg, aki regisztrál. A koronavírus-járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének fenntartása érdekében viszont továbbra is érvényben vannak bizonyos védelmi intézkedések.

Érvényes korlátozások

Miután az új típusú koronavírus ellen beoltottak száma átlépte a 4 milliót, életbe lépett az újraindítás újabb fokozata. A kijárási tilalom kezdete éjfélre módosult, illetve este 11 óráig lehetnek nyitva a boltok és a vendéglátóhelyek. Számos szolgáltatás már igénybe vehető védettségi igazolvánnyal. A lazítás következő lépése 5 millió beoltottnál jöhet. Ennek részleteiről a Kossuth Rádióban beszélt Orbán Viktor miniszterelnök.

