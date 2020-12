Koronavírus-oltás: fontos, hogy ez a csoport is hamar megkapja

Koronavírus-oltás: kit kell elsőként megvédeni? Nézze meg a franciák tervezett sorrendjét!

Vannak olyan országok, amelyek már csak napokra vagy hetekre vannak a legveszélyeztetettebb csoportok vakcinálások megkezdésétől. Az Egyesült Államokban már az is biztos, hogy először az egészségügyi dolgozók, majd az idősotthonok lakói, utánuk pedig az alapbetegséggel küzdők kaphatják meg az új típusú koronavírus elleni védőoltást. Fontos lenne azonban, hogy a testtömegindexet is figyelembe vegyék a döntés során, hiszen az elhízottaknak - vagyis a 30 feletti BMI-vel rendelkezőknek - is nagy szükségük lenne a védelemre - figyelmeztet a Slate.

Az elhízottakat is érdemes lenne előre venni az oltási sorban.

h i r d e t é s

Nagy a kockázat

Ahogy már mi is beszámoltunk róla, egyre több szakértő hangoztatja, hogy a koronavírus-fertőzés szempontjából azelhízásis súlyos kockázatot jelent. Az elhízottak ugyanis gyakrabban szenvednek súlyos tünetekkel, nagyobb eséllyel kerülnek kórházba, és lélegeztetni is nehezebb őket, mint a normál testsúlyú személyeket. Ennek többnyire az elhízáshoz társuló egyéb betegségek - például amagas vérnyomásvagy a cukorbetegség - állnak a hátterében, ezen felül viszont azt is tudni kell, hogy a zsírsejtekben általában jobban szaporodhatnak a vírusok.

Fontos az oltás

Ez a kérdéskör egyébként Magyarországon is nagyon fontos, hiszen a lakosság csaknem harmada túlsúlyos - vagyis 25 felett van a BMI-je -, és ugyanekkora az elhízottak aránya is. Ezért tehát itthon is fontos lenne atesttömegindexalapján is mérlegelni azt, hogy kik kaphatják majd meg elsőként a COVID-19 elleni oltást. Nagy-Britanniában például szinte biztosan előre veszik majd a kórosan elhízottakat a sorban.

Kiderült, mennyi pozitív esetet találtak a tanárok és az egészségügyi dolgozók tömeges tesztelésén - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!