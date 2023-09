Koronavírus: engedélyezték a Moderna adaptált oltóanyagát

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) gyorsított értékelési mechanizmus keretében vizsgálta meg az oltóanyag alkalmazhatóságát. A pozitív értékelést követően a bizottság engedélyezte a módosított vakcina forgalomba hozatalát, annak érdekében, hogy az uniós tagállamok időben felkészülhessenek az őszi és téli időszak oltási kampányaira.

Az EMA és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) korábbi ajánlásainak megfelelően a védőoltásból egyetlen adagot kell beadni az azt igénylőknek. Az Európai Bizottság szeptember elején egy másik, a BioNTech és a Pfizer gyógyszergyár által kifejlesztett módosított oltóanyag alkalmazását is jóváhagyta.

Itthon is gyorsan terjed az új variáns

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb adatai szerint az ország több városában is emelkedett a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja. Budapest mellett Pécsen, Győrben és Szegeden is emelkedő tendenciáról számoltak be a szakemberek. Szlávik János a Dél-Pesti Centrumkórház főorvosa szerint augusztus óta Magyarországon is jelen van, és nagyon gyorsan terjed az omikron-vírusvariáns, az EG.5 vagy más néven Eris.