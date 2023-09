Szlávik János: Hihetetlenül gyorsan terjed az új koronavírus-variáns

Augusztus óta Magyarországon is jelen van az omikron-vírusvariáns, az EG.5 vagy más néven Eris. Ez a vírusváltozat hihetetlenül gyorsan terjed - hívta fel a figyelmet a HírTV-ben Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház főorvosa.

Gyorsabban terjed, de nem veszélyesebb

"Szeptemberre az új fertőzések döntő többségét nálunk is az Eris okozza, ami azt jelenti, hogy hihetetlenül gyorsan terjed" - hangsúlyozta a főorvos. Az eddigi tapasztalatok szerint a tünetek hasonlítanak a hagyományos influenzáéhoz, többek között torokfájást, lázat, orrfolyást, az ízületek fájdalmát válthatja ki a megbetegedés. Gyorsabban terjed, de nem veszélyesebb, mint a korábbi változatok, ami nagyon jó hír.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb adatai szerint az ország több városában is emelkedett a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja. Budapest mellett Pécsen, Győrben és Szegeden is emelkedő tendenciáról számoltak be a szakemberek.