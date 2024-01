Bajt okozhat, ha együtt szeded ezeket a gyógyszereket

Komoly veszélye lehet az erekciós zavarokkal is küzdő szívbetegek jelenlegi kezelésének. A merevedési zavarok esetén leggyakrabban használt gyógyszerek egyes összetevői - nevezetesen az 5-ös típusú foszfodiészteráz-gátlók (PDE5i) - ugyanis veszélyes kölcsönhatásba léphetnek a szívgyógyszerekben található nitrátokkal - számol be egy friss tanulmány eredményeiről az Eurekalert.

A Journal of the American College of Cardiology folyóiratban közzétett svéd tanulmány szerint nagyobb az idő előtti halálozás kockázata azoknál a betegeknél, akik PDE5i és nitrát tartalmú gyógyszert is használnak egyszerre. Azt már korábban is tudták, hogy mindkettő vérnyomásesést okozhat, ezért együttes alkalmazásuk problémás lehet. Mindazonáltal kevés valós adat áll rendelkezésre az együttes használat veszélyeiről, a statisztikák szerint pedig egyre növekszik azon orvosok száma, akiknek mindkettőt felírják. A problémát súlyosbítja, hogy a két betegségcsoport közös metszete viszonylag nagy, a középkorú és idősebb férfiaknál a szívbetegség és a merevedési problémák sok esetben ok-okozati összefüggésben vannak, így nagy eséllyel mindkét típusú készítményt megkaphatják.

A két gyógyszert sokan használják egyszerre, ennek pedig komoly veszélyei lehetnek. Fotó: Getty Images

A vizsgálatban 61 487 olyan férfi vett részt, akiknek a kórtörténetében szívinfarktus (MI) vagy perkután coronaria intervenció (PCI, a koszorúér-elzáródás gyanúja esetén elvégzett beavatkozás) szerepelt, és hat hónapon belül kétszer írtak fel nekik nitrát típusú készítményt. Közülük csaknem hatezren az említett összetevőt tartalmazó készítményt is szedték a merevedési zavarok kezelésére. Közel hat évig követték figyelemmel az egészségi állapotukat, és feljegyezték, milyen mellékhatások léptek fel, illetve az idő előtti halálozások arányát is összevetették a mindkét gyógyszert szedők csoportjában, valamint a csupán szívgyógyszert szedőkében.

Az eredmények szerint minden vizsgált mutatóban rosszabbul szerepeltek azok a betegek, akik mindkét gyógyszert párhuzamosan szedték. A kutatók hangsúlyozták, hogy az eredményeket számos tényező torzíthatja, nem tudtak ugyanis megbizonyosodni arról, hogy a vizsgált személyek valóban az orvosi utasításoknak megfelelően szedték-e a felírt gyógyszereket. Emellett a különböző szövődmények, illetve a korai halálozás hátterében sok más tényező is húzódhat. A kutatás elsősorban a két gyógyszer együttes hatásaiban rejlő potenciális veszélyek miatt kongatta meg a vészharangot.