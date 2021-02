Komáromi: "az oltóanyag egy része pocsékba megy"

Koronavírus: az orosz vakcinák is jók a mutációk ellen? - a válaszért kattintson ide.

Három hét alatt összesen három ampulla oltóanyagot kapott Komáromi Zoltán, a háziorvos praxisában 2400-an vannak, ebből legalább kétezer embert be kellene oltania - derült ki az ATV Start című műsorából, melyben a háziorvos az eddigi tapasztalatairól beszélt. Komáromi úgy fogalmazott, "az egész logisztika nagyon katonás, de abszolút dilettáns". Példaként elmondta, egy sofőr kiszállítja az egy ampulla oltóanyagot, hozzá a hat fecskendőt, hat tűt és minden adaghoz egy nyilatkozatot. Ezek közül kettő azonban problémás. Az oltóanyagok mellé ugyanis elmondása szerint olyan fecskendőket kapnak, melyek "holtterében ott marad 0,1-0,2 milliliter oltóanyag, miközben 0,3 millilitert kell beadni".

Komáromi Zoltán szerint az oltóanyag egy része pocsékba megy a rossz fecskendők miatt. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

"Harmincöt beteget hívtunk fel, mire összejött négy"

Az adásban az ominózus fecskendőt is bemutatta, s elmagyarázta, bár egy ampulla Pfizer-vakcinából hat embert kellene beoltani, emiatt ötöt is alig lehet, mivel "az oltóanyag egy része pocsékba megy". A másik neuralgikus pont szerinte, hogy a nyilatkozat "jogilag nem tiszta, ugyanis abban nincs benne, hogy a beteg kéri az oltást, tájékoztatva lett a mellékhatásokról vagy feltehette a kérdéseit". Emiatt Komáromiék egy kiegészítő nyilatkozatot nyomtattak a lap hátuljára ami már a beteget és az orvost is védi jogilag.

h i r d e t é s

Az oltások kapcsán elmesélt továbbá egy, a hétvégén történt esetet is, melyből kiderült, 8 embert kellett oltópontokra küldeniük a hozzájuk tartozó praxisból, hogy négyet a Pfizer, négyet a Szputnyik vakcinájával beoltsanak. "Harmincöt beteget hívtunk fel, ebből jött össze a négy a Szputnyikra" - árulta el Komáromi Zoltán.

Az elmúlt évszázadban annyi üvegházhatású gáz került a légkörbe, ami a klíma felmelegedése révén Dél-Kínát a denevérek által terjesztett koronavírusok hotspotjává tette. Az ottani erdők ugyanis tökéletes élőhellyé váltak a denevérpopulációk számára, csak idő kérdése volt, hogy mikor bukkan fel egy, az embereket is megfertőző vírus. További részleteket a témáról korábbi cikkünkben olvashat.