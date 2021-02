Koronavírus: az orosz vakcinák is jók a mutációk ellen?

Koronavírus: mennyit várjunk a mutációk elleni oltásra? Kattintson!

Felülvizsgálják az orosz koronavírus-vakcinákat, hogy kiderüljön, vajon mennyire hatékonyak az új mutánsokkal szemben. A felülvizsgálatnak ki kell terjednie arra is, hogy az oltóanyagokkal kapcsolatban szükség-e van-e további kutatásokra és a bejegyzési okmány módosítására. Az erről szóló jelentés elkészítésének határideje március 15-e, majd félévente revíziót kell végezni.

Így néz ki az orosz Szputnyik V doboza. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Jön a 3. orosz vakcina

Oroszországban eddig két, új típusú koronavírus elleni vakcinát jegyzetek be. Az első a Gamaleja Intézet által kifejlesztett Szputnyik V (hivatalos nevén Gam-COVID-Vac), amelyet már 27 országban engedélyeztek, a második pedig a Vektor Központ EpiVacCorona nevű oltóanyaga. Február végéig pedig - a várakozások szerint - egy harmadik oltóanyag belföldi bejegyzése is megtörténik majd. A Szputnyik V-t egyébként már Magyarországon is használják, és épp ma érkezett néhány adag a miskolci kórházba is.

Kovács Zsuzsanna szakgyógyszerész hűtőládába teszi a beérkezett vakcinát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban. Fotó: MTI/Vajda János

A világ első tesztrendszere

Az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) az Interfax hírügynökség hétfői jelentése szerint bejegyeztette a világ első tesztrendszerét a koronavírus N501Y jelű, úgynevezett brit változatának kimutatására. A tájékoztatás értelmében a rendszer pontos, és kizárja az álpozitív eredmény lehetőségét. A Roszpotrebnadzor a honlapján azt állította, hogy ennek a technológiának az alapján a tudósok hozzákezdhetnek azoknak a reagenseknek a kifejlesztéséhez, amelyek segítségével a SARS-CoV-2 bármilyen mutációja beazonosítható.

