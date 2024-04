Klímaváltozás és szúnyogok: van, ahol már kritikus a helyzet

A perui egészségügyi minisztérium közlése szerint csütörtökig már 117 halálesetet regisztráltak dengue-láz következtében a dél-amerikai országban. A 2023-as év azonos időszakában még csupán 33 ember halálát okozta a szúnyogok által terjesztett fertőző betegség. Becslések szerint a fertőzöttek száma is több mint háromszorosára emelkedhetett idén, illetve immár elérheti a 135 ezret – írja a Reuters hírügynökség. A Dina Boluarte elnök vezette perui kormány a héten veszélyhelyzetet hirdetett, hogy rendkívüli gazdasági intézkedéseket is végrehajthasson a járvány megfékezése érdekében.

Az egyiptomi csipőszúnyog jól alkalmazkodik a klímaváltozáshoz. Fotó: Getty Images

A dengue-láz enyhébb esetekben hányingert, bőrkiütéseket, végtagfájdalmakat okoz tünetként. Ritkább és súlyosabb formájában viszont belső vérzéseket, ezáltal potenciális életveszélyt is előidézhet. A kockázat különösen csecsemők és várandós nők körében magas. Az egészségügyi hatóságok az elmúlt napokban kiterjedt szúnyogirtást folytattak a főváros, Lima szegényebb negyedeiben. Még a temetőkbe is kimentek a szakemberek, ahol a szúnyogok eddig zavartalanul tudtak szaporodni a virágvázákban összegyűlt víztestekben.

Szakértők szerint az idei számok azért is nagyon ijesztőek, mert arra utalnak, hogy a betegséget hordozó szúnyogfaj, az egyiptomi csípőszúnyog (Aedes Aegypti) olyan területekre is képes betörni, ahol korábban nem volt jelen. A legtöbb megbetegedést ugyanis Peru partvidéki és északi részeiről jelentették, közte a közel 10 millió fős népességű Limából. „A szúnyog alkalmazkodott a klímaváltozáshoz, és most gyorsabb ütemben szaporodik, mint tavaly” – mutatott rá Augusto Tarazona, a Limai Egyetem epidemiológus kutatója. Hozzátette, Peruban lakosságarányosan magasabb a fertőzések száma, mint akár Brazíliában vagy Argentínában. „Latin-Amerikán belül is kritikus helyzetben vagyunk” – hangsúlyozta a szakember.

Mint azt korábban megírtuk, a klímaváltozás és az emberi globalizáció révén számos országban felbukkantak olyan idegenhonos szúnyogfajok, amelyek egzotikus betegségeket terjeszthetnek. Magyarországon az elmúlt másfél évtizedben három ilyen faj is megtelepedett: az ázsiai tigrisszúnyog, a japán bozótszúnyog és a koreai szúnyog.