Jézust utánozta, belehalt egy lelkipásztor

Erősen felhős lesz az ég, de helyenként hosszabb időre is kisüthet a nap. Kisebb eső, záporok előfordulhatnak, nagyobb eséllyel délnyugaton, de átmeneti csapadék máshol sem kizárt. Erős, viharos lökések kísérik az északnyugati szelet, a legmelegebb órákban 6, 11 fokot mérhetünk. Vasárnap gyenge hidegfronti hatás érvényesül, nagyobb mértékben a nap első felében. Gyakori lehet a görcsös fejfájás, emellett izomgörcsök is jelentkezhetnek, illetve a kismamák esetében is előfordulhatnak görcsös panaszok. Ingadozhat a vérnyomás, rosszullétek léphetnek fel. További fontos részletek a meteogyógyász® mai videójában! A légszennyezettség alacsony, alig változik. A légnyomás alig változik.

Egészséget befolyásoló hatások: