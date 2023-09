Iskolaőr mentett meg egy tanárt Kurityánban

„Ez a keddi volt a harmadik napom ebben az iskolában, és a délutáni foglalkozások után arról kérdeztem az intézmény néhány pedagógusát, hogy szerintük mely gyerekekre kellene jobban odafigyelnem, amikor az egyikük hirtelen megingott, és kapkodni kezdett levegő után” – mondta el Szabó József iskolaőr a Zsaru Magazinnak nyilatkozva. „Olyan gyorsan esett össze, hogy nem tudtam elkapni. Ehhez kicsit távol is álltam tőle, de rögtön mellé térdeltem, és stabil oldalfekvésbe helyeztem. A nyelvét is kihúztam, hogy a légzése rendben legyen, és azzal nem is volt gond. A szíve sem állt meg, csak nagyon rosszul volt. Az iskolaőrképzésen megmutatták nekünk, hogy milyenek az epilepsziás tűnetek, és ő is ilyeneket produkált, ezért megkértem a jelen lévő tanárokat, hogy kerítsenek valahonnan párnákat, takarókat, nehogy a betonon beverje a fejét vagy más végtagját, mert igencsak rángatózott” – tette hozzá.

Szabó József, a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság iskolaőre. Fotó: Rendőrség

A mentősök tíz percen belül kiérkeztek a helyszínre. „A tanárok mindenben segítettek, jól együtt tudtunk működni, és a mentősök meg is jegyezték, hogy helyesen jártunk el. Korábban ilyenben még nem vettem részt, de tudtam, mit kell tenni, és azt is, hogy azonnal kell cselekedni. Azóta azt is megtudtam, hogy ennek a pedagógusnak ez volt az első komolyabb rosszulléte. Azt hallottam, már jobban van, és ezt is kívánom neki” – fogalmazott Szabó, aki korábban biztonsági őrként dolgozott. Két évvel ezelőtt, 61 évesen döntött úgy, hogy jelentkezik iskolaőrnek, végül fel is vették a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság állományába. Az elmúlt két tanévben a Pollack Mihály Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagiskola iskolaőre volt, idén szeptembertől került át a kurityáni iskolába, ahol speciális nevelési igényű gyerekekkel foglalkoznak.

Idén májusban szintén az iskolaőr sietett egy ájult diák segítségére egy Fejér megyei általános iskolában.

„Úgy gondoltuk, erre a feladatra Józsi lehet a megfelelő ember. Azon túl, hogy megvan benne az iskolaőri feladatok ellátásához szükséges határozottság, nagypapás nyugalmat is áraszt magából, és nagyon alkalmazkodó. Szívesen vállalta, hogy nyugdíj előtti utolsó szolgálati évében speciális nevelési igényű gyerekekre kell ügyelnie” – árulta el Jaskó Judit főhadnagy, a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság bűn- és baleset-megelőzési főelőadója, iskolaőr-koordinátor. A megyei iskolaőrök képzésében, az egészségügyi, elsősegélynyújtási ismeretek oktatásában aktív szerepet vállalnak az Országos Mentőszolgálat munkatársai.