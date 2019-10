Ijesztő dolog derült ki a vizespalackokról

Mivel egyre többen viselik szívükön a bolygónk jövőjét, folyamatosan nő a kereslet az újrahasználható műanyag palackok iránt, illetve az egyszer használatos üdítős- vagy vizesflakonokat is sokan töltik meg újra. De vajon tényleg jó döntés?

Környezetvédelmi szempontból valóban az tűnik a legjobb megoldásnak, ha saját flakont vagy kulacsot használunk - akár több évig is. Egy New York-i szakember azonban arra figyelmeztet, hogy ez veszélyes is lehet.

Nagy a veszély

Ezeken a palackokon az ismételt felhasználás során úgy tapadhatnak meg a Streptococcus és Staphylococcus baktériumok, mint egy kikötőben horgonyzó hajón a kagylók - mondja Dr. Philip Tierno mikrobiológus. Ezek a kórokozók egy vékony biohártyát képeznek a vizespalackunk belsejében, ezt pedig csak alapos tisztítással tudjuk eltávolítani. A szakember ezért azt javasolja, hogy vizesüvegünket hetente legalább egyszer meleg, mosogatószeres vízzel mossuk át, és használjunk üvegmosó kefét is.

Csak rendszeres tisztítás mellett biztonságosak az újrahasználható flakonok. Fotó: iStock

Alapos tisztítás kívül-belül

a vizespalackunk külső részét is rendesen le kell mosnunk, ugyanis ez találkozik először a külvilágból származó baktériumokkal. Gondoljunk csak bele, hogy kézfogás, lifthívás, számítógépezés vagy A szakértő szerint az alapos belső tisztítás mellett, ugyanis ez találkozik először a külvilágból származó baktériumokkal. Gondoljunk csak bele, hogy kézfogás, lifthívás, számítógépezés vagy mobilozás közben mennyi kórokozó tapadhat a kezünkhöz. Ha ezek után - kézmosás nélkül - megfogjuk a kulacsunkat, nagy eséllyel kerül rá kórokozó. Onnan pedig már nincs messze a palack belseje.

Más szakértők pedig azt ajánlják, hogy néhány napos használat után tegyük be vizespalackunkat a mosogatógépbe, vagy áztassuk több óráig forró, szappanos vagy ecetes vízbe. Emellett jó, ha több kulacsot is tartunk otthon, hogy tudjunk váltani, ha az egyik éppen tisztításra vár.

