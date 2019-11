Nem is a WC-n van a legtöbb baktérium

Dr. Chuck Gerba, az Arizona Egyetem mikrobiológia professzora annak járt utána, vajon valóban a WC-ülőke-e a legpiszkosabb dolog egy átlagos háztartásban. A professzor elsősorban az E. coli, valamint a Staphylococcus aureus baktériumok után nyomozott, és meglepő eredményre jutott.

Noha legtöbben nem állnánk neki zöldséget szeletelni WC-ülőkénken, a vizsgálat kimutatta, hogy ezen a helyen nagyjábólvagyis ugyanannyi, amennyi a mobilunkon is megtalálható, miközben egy számítógépes billentyűzet ugyanekkora területén 200-szor annyi baktérium tenyészik, de még a vágódeszkákon is ez a helyzet, hiszen azokon rendszeresen nyers húst szeletelünk. És akkor még szóba sem kerültek a konyhai törlőkendők és szivacsok, amelyek a mérések szerint 200 ezerszer koszosabbak a WC-ülőkénél.Mindennek az az egyszerű oka lehet, hogy éppen amiatt, hogy a WC-t tartjuk a legkoszosabb helynek, itt takarítunk és fertőtlenítünk a leggyakrabban, míg ugyanezt a vágódeszkával sokkal ritkábban tesszük meg.Dr. Gerba az irodákban is utánajárt a dolgoknak, és ott is számos olyan dologra bukkant, melyeken a baktériumok messze meghaladták a WC-ülőkén található baktériumok számát, ilyen volt például a telefon vagy az íróasztallap. De a szupermarketek sem sokkal biztonságosabb helyek, az egyik legveszélyesebb baktériumforrás a bevásárlókocsi, ám a szatyraink sem a leghigiénikusabbak, hiszen senki nem mossa ki őket olyan rendszerességgel, mint például az alsóneműit. Akkor vajon melyiken található több baktérium?Leginkább az, hogy a baktériumok a legkevésbé sem onnan támadnak, ahonnan várnánk, pedig érdemes résen lennünk, hiszen - bár az immunrendszerünk kellő védelmet tud nyújtani bizonyos mértékig - az E. coli képes kellemetlen fertőzéseket is előidézni. Amit a magunk részéről megtehetünk az az, hogy mindig alaposan kezet mosunk, mert ezzel elébe mehetünk a későbbi gondoknak.