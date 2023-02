„Hegekkel, borotvált hajjal kellett elfogadnom magamat”

Anettnek újra kellett tanulnia járni súlyos balesete után, ám ennél nagyobb feladatnak bizonyult, hogy elfogadja saját magát. Meg kellett békélnie a képpel, amelyet a tükörben látott. A borotvált haja és a hegek kételyeket keltettek benne, valaha érezheti-e még magát igazi nőnek. De Anett alaptermészete, pozitív hozzáállása gyorsan visszatért.

„Hozzuk ki mindenből a legjobbat!”

„Mindenben a szépet látom” – kezdte Anett lendületesen a beszélgetést. „Bár tisztában vagyok az élet árnyoldalával is, mégis igyekszem mindenből a legjobbat kihozni. Életvidám és rendkívül aktív vagyok. 2018-ban kezdtem az egyetemet, és a második évtől 12 órás éjszakai műszakban dolgoztam az egészségügyben az egyetem mellett. Ezzel egy időben két okj-s tanfolyamot csináltam hétvégente, és a sport is a mindennapom része volt a párkapcsolatom mellett. Azt gondolom, hogy arra van időnk, amire akarjuk, hogy legyen.”

Alig másfél évvel a balesete után Anett ismét edzőként dolgozott. Fotó: Martin Anett

2021. július 25-én nyári diákmunkáról ment haza Balatonról, de lakóhelyére már nem érkezett meg. Éjszaka, munka után vezetett, és az országúton összeütközött félfrontálisan a szembejövővel. Amnéziája miatt semmire nem emlékszik a balesetből. A kórházban tudta meg, hogy a súlyos fejsérülése mellett eltört a combcsontja, a keresztcsontja, a bal karja, a medencéje, és sorozatbordatörést is szenvedett. Kivették a lépét, a máját és a beleit is össze kellett varrni. Két hétig volt kómában, lélegeztetőgépen.

„Az ébredésnél mindenki mellettem volt, akit szeretek, ezért az első percektől nem a negatív hírekre koncentráltam. Később csak kétszer volt mélypontom, amikor elsírtam magam: az egyik alkalom, amikor megláttam, hogy nem szimmetrikus a medencém, és tele vagyok hegekkel. A másik pedig, amikor mentünk volna vacsorázni az akkori párommal, és ahelyett, hogy csinosan felöltözhettem volna, baseballsapkában kellett lennem, hogy a borotvált hajamat takarhassam” – mesélte Anett a baleset utáni első időszakot.

Kéthónapos kezelést követően hagyhatta el a kórházat, és ekkorra kezdett új erőre kapni. Gyerekkora óta az életének része a sport. Gyógytornászként végzett, és tudta, hogy a megelőzés ugyanolyan fontos, mint a rehabilitáció. Valószínűleg ennek köszönhető a gyors felépülése, és hogy eljutott erre a szintre, ahol most van. „Van, akit noszogatni kell az edzésre, nekem viszont meg kellett értenem, hogy nem egyik napról a másikra fogok ugyanúgy teljesíteni, mint a baleset előtt. Kiskoromtól nagy volt az elvárás felém, és én mindig igyekeztem megfelelni, de megtanultam türelmesnek lenni magammal szemben. Megyek előre, nem rágódom a múlton. Felsorakoztattam, hogy mit nyertem ezáltal, és ezt sulykoltam. Nem is csinálnám vissza.”

„Most érzem igazán, hogy élek”

Nem gondolt arra, hogy mit veszített, inkább azt látta, mennyi mindent kapott a baleset által. „Amiben változtam, az a bátorság. Régen nagyon nyuszi voltam belefogni ismeretlen dolgokba, kilépni a komfortzónámból, tényleg sok lehetőséget elszalasztottam, de a történtek óta sokkal bátrabb vagyok. Például előtte is értékeltem az apróságokat, ám ez a hála és örömérzet megsokszorozódott. Minden lehetőségre igent mondok és most érzem igazán, hogy élek. Persze a mai napig fejlődöm, és ebben vitathatatlanul nagy szerepe van a balesetnek. Így tudok mások számára is támogató lenni.”

Anett autója a baleset után. Fotó: Martin Anett

„A saját élettapasztalatommal is segíthetek” – mondta Anett majdnem két évvel a baleset után. Immár főállású edzőként dolgozik, és abban hisz, hogy kis lépésekkel haladjunk előre a kitűzött célunkért, így bizonyítsuk be magunknak, hogy bármire képesek vagyunk. Ne másokhoz hasonlítsuk magunkat, csak a tegnapi önmagunknál legyünk jobbak.

„Úgy veszem észre, hogy van érzékem ahhoz, hogyan szólítsak meg embereket. Amikor például valaki eljön hozzám edzeni, és megbízik bennem, nekem az ő tempójában kell haladnom az úton, nem szabad első alkalommal túltolni semmit. Ha nincs hozzászokva a mozgáshoz, akkor kevés aktivitástól is már lehet sikerélménye, és ez a lényeg. Így fogja megkedvelni a sportot, elkezdeni az egészséges életmódot. Ha megvan a fokozatosság, akkor úgy mehet haza az edzésről, hogy jól érezte magát” – mosolygott meggyőződéssel.

„Nem feketén-fehéren nézem a folyamatokat, és nem egy sablon alapján dolgozom, mint a social media megtévesztő edzésvideói. Mások vagyunk, különbözőek a mozdulataink beidegződése, a csontozatunk és izmaink hossza, formája, ereje és más-más szögben kell végeznünk a feladatokat a sérülések elkerüléséért. Ez is egy szakma. Személyre szabottan adaptálom az edzést vagy készítem el az étrendet, hiszen ezek sokkal összetettebb dolgok, mint az, hogy papíron ki mennyi kilogramm, és fogyni vagy esetleg tömeget növelni szeretne-e.”

Imád főzni, és a tojásfehérje-, tejfehérje-, glutén- és hisztaminérzékenysége miatt kreatívnak is kell lennie a konyhában. „15 éves korom óta egészségesen táplálkozom, és ez az információéhség is kinyitott számomra egy kaput a tudomány irányába. Nekem egyszerűen késztetésem van arra, hogy segítsek az embereknek. Ez tölt fel, ez tesz boldoggá.”

