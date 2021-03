Hosszú COVID: az oltás lehet a megoldás a tünetekre?

Bár tudományos kutatások eddig nem készültek a témában, az amerikai MedScape portálnak több érintett is nyilatkozott, akik maguk is megtapasztalták, hogy a COVID-19 utáni maradványtüneteik a koronavírus elleni vakcinák beadatását követően rohamosan javulni kezdtek. A 33 éves Aaron Goyang radiológiai asszisztensként dolgozik a texasi Austinban, és feltételezhetően a munkája közben kapta el az új típusú koronavírust még tavaly tavasszal, a járvány első hullámában. A betegségből kórházi kezelés nélkül felépült, ám néhány tünete azonban a gyógyulás után sem múlt el teljesen - a megfertőződést követő 8-9 hónapban is tapasztalt mellkasi szorítást, légzési nehézségeket, fáradtságot. A munkanapokon többször is előfordult, hogy inhalátort kellett használnia, hogy bírja a tempót. "Olyan érzés volt, mintha valaki folyamatosan szorítana, egyszerűen nem tudtam elég levegőt venni" - magyarázta a panaszait, melyek az úgynevezett hosszú COVID jellegzetes tünetei közé sorolhatók.

Aaron állóképessége az elhúzódó nehézlégzés miatt jelentősen romlott, a jobb napjain sétával próbált egy kis mozgást csempészni az életébe. Egyszer megpróbálkozott a futással is, ám akkor majdnem a kórházban kötött ki. "Fogalmam sem volt, hogy valaha képes leszek-e újra futni" - mondta. A férfi hosszú hónapok szenvedése után idén végül megkapta a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyagát, és néhány hét után rohamos javulást észlelt magán, azóta pedig újra rendszeresen jár futóedzésekre.

A koronavírus elleni oltás hozta el a teljes gyógyulást több betegnél is.

A tapasztalatok szerint Aaron esete nem egyedi, a közösségi média oldalakon több angol nyelvű csoport is alakult a hosszú COVID-dal küzdőknek, ahol egyre többen számolnak be arról, hogy a koronavírus elleni vakcinák beadatása után a hosszú hónapok óta fennálló panaszaik észrevehetően javultak vagy akár teljesen megszűntek. Az egyik ilyen a Survivor Corps nevű Facebook-csoport, melynek jelenleg 159 ezer aktív tagja van - Diana Berrent, a csoport egyik alapító tagja nemrégiben egy közvélemény-kutatást is indított, hogy felmérje, valóban lehet-e összefüggés az oltások és a hosszú COVID enyhülése között. "400-an töltötték ki a kérdőívet, közülük 36 százalék számolt be arról, hogy a koronavírus elleni oltást követően a tüneteik érezhetően javultak vagy épp megszűntek."

A szövődményeken nem segít az oltás

A Columbia Egyetemen afertőző betegségekspecialistájaként dolgozó dr. Daniel Griffin ugyancsak izgatott a pozitív tapasztalatok miatt. Elmondása szerint az általa kezelt koronavírusos betegek közül 5-ből 1-nél állt fent hosszú COVID, azaz néhány tünet a gyógyulást követően is megmaradt. Kollégái közül többen is átestek a fertőzésen még tavaly, és néhányuknak hosszú távon is megkeserítették az életüket a panaszok. Idén aztán az egészségügyi dolgozók New York-ban is az elsők között kapták meg a koronavírus elleni vakcinát, és dr. Griffinnek több kollégája is örömmel számolt be arról, hogy az oltást követően jobban érzik magukat, elmúltak a panaszaik. Az orvos azt is elmondta, sok páciense tartott tőle, hogy az oltóanyag "túlstimulálja" majd az immunrendszerüket és a panaszaik súlyosbodni fognak, ám szerencsére ennek úgy tűnik, épp az ellenkezője igaz. Dr. Griffin becslései szerint az oltottak 30-50 százalékának javultak a panaszai, miután megkapták az mRNS-alapú vakcinák valamelyikét.

Fontos hozzátenni, hogy az oltóanyagok a COVID-19 szövődményeire nincsenek hatással, így a szívben, tüdőben és egyéb fontos szervekben okozott károkat nem tudják helyreállítani. Ugyanakkor a betegség maradványtüneteivel szemben felvehetik a harcot. "Többen is megerősítették, hogy elmúlt a fáradtság, az agyköd és a vissza-visszatérő hőemelkedés" - meséli az orvos, aki személyesen a kollégáitól és a pácienseitől hallja a visszajelzéseket. A megfigyelések nyomán jelenleg is több kutatás van folyamatban, melyek az oltóanyagok hosszú COVID-ra gyakorolt hatásait vizsgálják.

Új erőre kap az immunrendszer

A szakértők egyelőre csak találgatnak, hogy mi lehet a magyarázat a szerencsés összefüggésre. Dr. Griffin szerint elképzelhető, hogy a fertőzésből való kilábalás után a vírus alacsony koncentrációban még a szervezetben marad, ezért állnak fenn tartósan bizonyos tünetek. A vakcina azonban extra löketet adhat az immunrendszernek afertőzésteljes legyőzéséhez, ezáltal a maradványtünetek is elmúlnak, és az érintettek teljesen felépülhetnek. Donna Farber, a Columbia Egyetem mikrobiológiai és immunológiai professzora is lát esélyt arra, hogy az immunválasz aktiválása állhat a gyógyulás hátterében. Ugyanakkor létezik egy másik elmélet is, miszerint az elhúzódó COVID-dal küzdők szervezetében úgynevezett autoantitestek alakulnak ki, vagyis a SARS-CoV-2 vírus egyfajta autoimmun állapotot idéz elő, ez okolható a hosszú távon fennálló tünetekért. Dr. Griffin szerint ebben az esetben a vakcina az egészséges immunválasz kialakulását segíti, így enyhíti a panaszokat.

A koronavírus-fertőzés hosszú távú, hátramaradó hatásai közé tartozik az agyköd is, ami a járvány terjedésével egyre több embert érint.