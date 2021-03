Koronavírus: hogyan küzdhetjük le az agyködöt?

Az agyköd nem orvosi szakkifejezés, hanem egy állapotot jelöl: amikor gondolkodásunk lelassul és hiába próbálunk visszaemlékezni valamire, nem sikerül, csak elmosódott, homályos gondolataink vannak - magyarázza a Harvard Health Publishing oldalán Andrew E. Budson kognitív viselkedésterápiával foglalkozó neurológus.

Sokak életét megkeseríti a koronavírus-fertőzés után hátramaradó agyköd. Fotó: Getty Images

Mindannyian szembesülhetünk a jelenséggel, amikor agyunk egy időre "elködösödik". Előfordulhat, hogy bizonyos gyógyszerek - többek között antibiotikumok, antidepresszánsok - hatására nem tudunk tisztán gondolkodni, ugyanez lehet a helyzet, ha magas lázzal küzdünk, vagy ha utazás után jet-lagünk van, és agyunk "lelassul", mert nem sikerült alkalmazkodnunk az új időzónához. Ezek azonban csak ideig-óráig tartó zavart okoznak, ami a körülmények rendeződésével magától elmúlik. Sok koronavírus-fertőzésen átesett ember viszont jó pár hónappal a megbetegedés után is agyköddel küzd: azzal szembesül, hogy gondolkodása és memóriája még mindig nem a régi.

Hogyan hat a COVID-19 az agyra?

A koronavírus-fertőzés közvetlenül károsíthatja az agyat: súlyos esetben stroke-ot, oxigénhiányos állapotot vagy akár agyvelőgyulladást (encephalitist) is okozhat. Egyeseknél másképp jelentkezik a pusztító hatás: például a tartós figyelemre való képesség károsodik. A hosszú COVID egyéb elhúzódó tünetei, mint például a fáradtság, a testszerte jelentkező fájdalom, a mozgásképtelenség, afejfájásés alvási zavarok egy része a létfontosságú szervek - tüdő, szív, vese - maradandó károsodásának tudható be, ami szintén kihathat a memóriára és a gondolkodásra. Mert hogy gondolkodhat valaki tisztán, ha fáradt, fáj a feje, és esetleg egész éjjel nem tudott aludni? - teszi fel a kérdést Andrew E. Budson.

A neurológus szerint ha valaki ilyesmivel küzd - vagy egyéb neurológiai tüneteket észlel, mint például a gyengeség, zsibbadás, bizsergés, szag- vagy ízvesztés, esetleg más, hosszú COVID-ra utaló problémát, mint a légszomj, szapora szívdobogás, rendellenes vizelet vagy széklet - az az első és legfontosabb lépés, hogy keresse fel orvosát, számoljon be a tüneteiről és kérjen segítséget.

Mit tehetünk az agyköd ellen?

Gyakorló neurológusként Budson azt ajánlja, hogy testünket és agyunkat is eddzük. A gyógyulás részeként szánjunk időt az otthoni testmozgásra - praktikusan tornára -, akkor is, ha eleinte lassan és nyögvenyelősen megy. Kezdjük napi pár perccel, és ahogy erősödünk, úgy növeljük mozgásadagunkat. Agyunk egészségi állapotának megőrzése és fejlesztése érdekében ajánlott napi körülbelül 30 perc mozgás, hetente ötször megismételve. A kiegyensúlyozott mediterrán-étrend is jótékony hatással lehet agyunkra: az olívaolaj, a sok zöldség és gyümölcs, diófélék és hüvelyesek étrendünkbe iktatásával csak nyerhetünk. Mindemellett célszerű kerülni az alkoholfogyasztást, ez ugyanis eleve hátrányosan befolyásolja agyműködésünket.

Fontos a sok pihenés és a minőségi alvás: ekkor regenerálódik ugyanis testünk mellett az agyunk is. Pozitív hatással lehet agyműködésünkre az is, ha különféle társas tevékenységekben veszünk részt - a mostani időszakban leginkább online -, ezzel memóriánkat is megdolgoztathatjuk. E célból hasznos lehet minden olyan tevékenység, ami kognitív képességeinket stimulálja, például segíti a régi emlékek felidézését és az éberség fenntartását. Előbbiben sokat segíthet a zenehallgatás.